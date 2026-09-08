Deendayal Antyodaya Rasoi: चहासाठी १० रुपये, पण पोटभर जेवण फक्त ५ रुपयांत; गरिबांसाठी ‘दीनदयाळ अंत्योदय रसोई’ ठरतेय आधार

वाढत्या महागाईच्या काळात साधे जेवण करण्यासाठीही मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक ठिकाणी एका कप चहासाठीही १० रुपये मोजावे लागतात. मात्र, मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यात गरजू नागरिकांना केवळ ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळत आहे. सतना बस स्थानकाजवळ सुरू असलेली ‘दीनदयाळ अंत्योदय रसोई’ गरीब, मजूर, असहाय नागरिक आणि परगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठा आधार ठरत आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.या स्वयंपाकघरामध्ये अवघ्या ५ रुपयांत पोळी, भाजी, डाळ आणि भात अशी जेवणाची थाळी दिली जाते. त्यामुळे अत्यल्प पैशांत पोटभर आणि सकस जेवण मिळत असल्याने दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक येथे भोजनासाठी येतात. या केंद्रात दररोज १५० हून अधिक लोक जेवण करत असल्याची माहिती आहे..सकाळी १० ते दुपारी ३.३० पर्यंत सेवासतना बस स्थानकाजवळील हे स्वयंपाकघर गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून सुरू असल्याचे सांगितले जाते. दररोज सकाळी १० वाजता हे स्वयंपाकघर सुरू होते आणि दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत नागरिकांना जेवण दिले जाते.स्वयंपाकघराच्या समोरच असलेल्या खोलीत दररोज ताजे जेवण तयार केले जाते. ५ रुपयांत मिळणाऱ्या थाळीत पोळी, डाळ, भात आणि भाजीचा समावेश असतो. एखाद्याला अतिरिक्त जेवण हवे असल्यास त्यासाठी आणखी ५ रुपये द्यावे लागतात..बस स्थानक परिसरात दिवसभर मजूर, प्रवासी आणि विविध कामांसाठी बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे अत्यल्प दरातील हे स्वयंपाकघर अनेकांसाठी सोयीची ठरत आहे..२०१७ मध्ये झाली योजनेची सुरुवातमध्य प्रदेश शासनाच्या ‘दीनदयाळ अंत्योदय रसोई योजने’अंतर्गत ही सेवा चालवली जाते. समाजातील गरीब, दुर्बल आणि असहाय घटकांना स्वस्त दरात पौष्टिक आणि स्वच्छ भोजन उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.मध्य प्रदेशात या योजनेचा पहिला टप्पा ७ एप्रिल २०१७ रोजी सुरू करण्यात आला होता. सुरुवातीला सतन्यासह राज्यातील प्रमुख जिल्हा मुख्यालयांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०२१ पासून योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. या माध्यमातून रसोई केंद्रांचा विस्तार करण्याबरोबरच भोजनाची गुणवत्ता आणि व्यवस्थेतही सुधारणा करण्यात आली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘५ रुपयांत चांगले जेवण मिळते’या स्वयंपाकघरामध्ये नियमित जेवण करणाऱ्या रामचरण यांनी सांगितले की, येथे चांगले जेवण मिळते. आपण गेल्या २ ते ३ वर्षांपासून नियमितपणे येथे जेवण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.स्वयंपाकघराच्या समोरच वर्तमानपत्राचे दुकान चालवणारे आणि केंद्राच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारे अन्नू यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले. घरी जेवणाचा डबा आणला नसला तरी ५ रुपयांत येथे ताजे जेवण मिळते. त्यामुळे गरीब आणि मजूर वर्गासाठी हे स्वयंपाकघर मोठा आधार ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.महागाई वाढत असताना अत्यल्प दरात पोटभर जेवण मिळत असल्याने सतन्यातील हे स्वयंपाकघर गरजूंसाठी खरोखरच दिलासा देणारी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.