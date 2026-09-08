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Deendayal Antyodaya Rasoi: चहासाठी १० रुपये, पण पोटभर जेवण फक्त ५ रुपयांत; गरिबांसाठी ‘दीनदयाळ अंत्योदय रसोई’ ठरतेय आधार

Poor Get Full Meals for Just 5 Rupees at Antyodaya Rasoi: महागाईच्या काळात फक्त ५ रुपयांत पोळी, भाजी, डाळ, भाताची थाळी; सतना बसस्थानकाजवळील ‘दीनदयाळ अंत्योदय रसोई’मुळे गरीब, मजूर आणि प्रवाशांना मिळतोय पोटभर, स्वच्छ व पौष्टिक आहार
Deendayal Antyodaya Rasoi Supports Poor Families With Affordable Full Meals at 5 Rupees and Tea at Just 10 Rupees

Deendayal Antyodaya Rasoi Supports Poor Families With Affordable Full Meals at 5 Rupees and Tea at Just 10 Rupees

esakal

Sudhir Jadhav
Updated on

वाढत्या महागाईच्या काळात साधे जेवण करण्यासाठीही मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक ठिकाणी एका कप चहासाठीही १० रुपये मोजावे लागतात. मात्र, मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यात गरजू नागरिकांना केवळ ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळत आहे. सतना बस स्थानकाजवळ सुरू असलेली ‘दीनदयाळ अंत्योदय रसोई’ गरीब, मजूर, असहाय नागरिक आणि परगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठा आधार ठरत आहे.

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