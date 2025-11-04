Deepti Sharma: ‘डीएसपी दीप्ती’चा विश्वचषकावर ठसा! यूपी पोलिसांकडून सन्मान, योगी सरकारच्या ‘कुशल खेळाडू योजना’तून कशी मिळाली संधी?

महिला वनडे क्रिकेट विश्वचषक २०२५ मध्ये टीम इंडियाने विजेतेपद पटकावल्यानंतर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू आहे. चाहते शांत झाले असले तरी, भारतीय खेळाडूंसाठी येणाऱ्या शुभेच्छा थांबलेल्या नाहीत..याच मालिकेत, भारतीय संघाची अष्टपैलू खेळाडू आणि उत्तर प्रदेश (यूपी) पोलीस दलात डीएसपी (DSP) म्हणून कार्यरत असलेल्या दीप्ती शर्मा यांना युपी पोलिसांकडून खास अभिनंदन मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक (DGP) राजीव कृष्णा यांनी सोमवारी, डीएसपी आणि भारतीय अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माला तिच्या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल शुभेच्छा दिल्या..युपी पोलिसांचे 'गौरव' आहे दीप्तीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'कुशल खेळाडू योजना' (Kushal Khiladi Yojana) अंतर्गत दीप्ती शर्मा उत्तर प्रदेश पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करते. रविवारी रात्री नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवला, ज्यात दीप्तीची भूमिका खूप महत्त्वाची होती..डीजीपी उत्तर प्रदेशच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट 'X' वर एक विशेष पोस्ट करत दीप्तीचे अभिनंदन करण्यात आले: "जागतिक स्तरावर उत्तर प्रदेश पोलिसांचा गौरव! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेत, दीप्ती शर्माने २१५ धावा आणि २२ विकेट्स घेऊन शानदार कामगिरी केली, ज्यामुळे तिला 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' चा पुरस्कार मिळाला..तिच्या या कामगिरीमुळे संपूर्ण देश, राज्य आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान वाढला आहे. माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कुशल ॲथलीट योजनेंतर्गत क्रीडा कोट्यातून डीएसपी म्हणून नियुक्त झालेल्या दीप्ती शर्माला मनःपूर्वक अभिनंदन आणि शुभेच्छा!".Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण.डीएसपी कशी बनली दीप्ती?दीप्ती शर्मा जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'कुशल खेळाडू योजने'तून क्रीडा कोट्यातून डीएसपी बनली होती. अंतिम सामन्यात तिने दमदार खेळ दाखवला. विश्वचषकाच्या नॉकआऊट (अंतिम टप्प्यातील) सामन्यात अर्धशतक (Fifty) झळकावणारी आणि पाच विकेट्स घेणारी ती पुरुष आणि महिला क्रिकेटमध्ये पहिली आणि एकमेव खेळाडू ठरली आहे! अंतिम सामन्यात तिने ५४ धावांची महत्त्वाची खेळी केली आणि गोलंदाजीत ३९ धावा देऊन ५ बळी घेतले, जी भारतीय संघाच्या पहिल्या महिला विश्वचषक विजेतेपदासाठी अत्यंत निर्णायक ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.