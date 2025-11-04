देश

Deepti Sharma: ‘डीएसपी दीप्ती’चा विश्वचषकावर ठसा! यूपी पोलिसांकडून सन्मान, योगी सरकारच्या ‘कुशल खेळाडू योजना’तून कशी मिळाली संधी?

UP Police Honors DSP Deepti Sharma for Her World Cup Heroics: डीएसपी दीप्ती शर्माने महिला विश्वचषक २०२५ मध्ये दाखवला धमाका! योगी सरकारच्या ‘कुशल खेळाडू योजना’तून मिळवली अनोखी संधी. उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून विशेष सन्मान.
Deepti Sharma

Deepti Sharma

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महिला वनडे क्रिकेट विश्वचषक २०२५ मध्ये टीम इंडियाने विजेतेपद पटकावल्यानंतर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू आहे. चाहते शांत झाले असले तरी, भारतीय खेळाडूंसाठी येणाऱ्या शुभेच्छा थांबलेल्या नाहीत.

Loading content, please wait...
police
UP
Deepti Sharma
women development
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com