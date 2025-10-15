देश

Ex-servicemen: माजी सैनिकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारकडून मोठी दिवाळी भेट मिळाली, कुटुंबियांनाही होणार लाभ

Ex-servicemen Increase Financial Assistance News: देशातील माजी सैनिकांना केंद्र सरकारने मोठी भेट दिली आहे. माजी सैनिकांची आर्थिक मदत दुप्पट केली जाणार आहे.
Vrushal Karmarkar
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीत १०० टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. ही वाढ केंद्रीय लष्करी मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या योजनांचा एक भाग आहे. हे सरकारी पाऊल माजी सैनिकांच्या सेवेचा आणि बलिदानाचा आदर करण्याचे प्रतीक आहे.

