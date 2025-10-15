Ex-servicemen: माजी सैनिकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारकडून मोठी दिवाळी भेट मिळाली, कुटुंबियांनाही होणार लाभ

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीत १०० टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. ही वाढ केंद्रीय लष्करी मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या योजनांचा एक भाग आहे. हे सरकारी पाऊल माजी सैनिकांच्या सेवेचा आणि बलिदानाचा आदर करण्याचे प्रतीक आहे..६५ वर्षांवरील माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या विधवांना आर्थिक मदत देण्यासाठी, गरिबी अनुदान ₹४,००० वरून ₹८,००० प्रति महिना करण्यात आले आहे. ही मदत फक्त नियमित उत्पन्न नसलेल्यांनाच उपलब्ध असेल. ही मदत आयुष्यभर दिली जाईल. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही माजी सैनिकांच्या कुटुंबियांना शैक्षणिक मदत दिली आहे. त्यांनी शैक्षणिक अनुदान दरमहा ₹१,००० वरून ₹२,००० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. .Kedarnath: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार! ८ तासांचा प्रवास केवळ ३६ मिनिटांत, नवीन प्रकल्पाला सुरूवात, पाहा व्हिडिओ.ही मदत माजी सैनिकांच्या दोन अवलंबित मुलांना (इयत्ता पहिली ते पदवीपर्यंत) किंवा दोन वर्षांचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या त्यांच्या विधवांना उपलब्ध असेल. विवाह अनुदान ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आले आहे. ही मदत माजी सैनिकांच्या दोन मुली आणि विधवांच्या पुनर्विवाहासाठी उपलब्ध असेल. आदेश जारी झाल्यानंतर झालेल्या विवाहांसाठी ही मदत उपलब्ध असेल..Egypt Council: 'गाझातील शांततेसाठी ही सुवर्णसंधी'; इजिप्तमधील परिषदेत विविध देशांच्या प्रमुखांचे मत.या मदतीसाठी नवीन दर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील. यामुळे सरकारला वार्षिक २५७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल. हा खर्च सशस्त्र सेना ध्वज दिन निधी (AFFDF) द्वारे केला जाईल. माजी सैनिकांसाठीच्या या आर्थिक सहाय्य योजनांना संरक्षण मंत्र्यांच्या माजी सैनिक कल्याण निधीतून निधी दिला जातो, जो AFFDF चा एक उपसंच आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे माजी सैनिक, त्यांच्या विधवा किंवा पेन्शन न मिळालेल्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.