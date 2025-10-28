देश

Crime: 'तो' ॲसिड हल्ला बनावट! मुलीनेच केला होता बनाव; फोनमध्ये आढळले अश्लील फोटो, व्हिडीओ

Delhi Police Uncovers Shocking Truth Behind Acid Attack: Girl Faked Attack After Father's Arrest in Rape Case: अॅसिड हल्ल्याचं प्रकरण देशभर चर्चेत आलेलं होतं. यातलं वास्तव आता समोर आलेलं आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : संपूर्ण शहराला हादरवून टाकणाऱ्या अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणामागे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. २० वर्षीय विद्यार्थिनीवर झालेला हल्ला हा खरा नसून पूर्णपणे बनावट कट असल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. या कटामागील सूत्रधार कोण तर स्वतः पीडितेचे वडील अकील खान असल्याचे उघड झाले आहे.

