Crime: 'तो' ॲसिड हल्ला बनावट! मुलीनेच केला होता बनाव; फोनमध्ये आढळले अश्लील फोटो, व्हिडीओ

नवी दिल्ली : संपूर्ण शहराला हादरवून टाकणाऱ्या अॅसिड हल्ला प्रकरणामागे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. २० वर्षीय विद्यार्थिनीवर झालेला हल्ला हा खरा नसून पूर्णपणे बनावट कट असल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. या कटामागील सूत्रधार कोण तर स्वतः पीडितेचे वडील अकील खान असल्याचे उघड झाले आहे..अश्लील व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेलिंगचा प्रयत्नविशेष पोलिस आयुक्त रवींद्र यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अकील खानकडून जप्त केलेल्या मोबाईल फोनमधून १३ हून अधिक अश्लील व्हिडिओ आणि जितेंद्रच्या पत्नीचे ५० हून अधिक फोटो आढळून आले आहेत. हे फोटो आणि व्हिडिओ जितेंद्र व त्याच्या पत्नीला ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापरले जात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.पूर्वीच्या वैरातून सूडतपासात असे समोर आले की, जितेंद्रच्या पत्नीने अकील खानविरुद्ध बलात्कार आणि ब्लॅकमेलिंगचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर, त्या घटनेच्या सूडातून हा बनावट अॅसिड हल्ल्याचा कट रचला गेला. विद्यार्थिनीने दावा केला होता की जितेंद्र आणि त्याचे दोन मित्र, इशान आणि अरमान, यांनी तिच्यावर अॅसिड फेकले. मात्र, तांत्रिक तपासणीत हा दावा पूर्णतः खोटा ठरला. पोलिसांच्या मते, जितेंद्र त्या वेळी करोल बागमध्ये होता, तर घटना भालस्वा परिसरात घडल्याचे समोर आले.."बड्या व्यावसायिकांची कर्ज माफ होतात पण शेतकरी.." मांजरेकरांनी टोचले राज्यकर्त्यांचे कान;"त्याचं दुःख हे..".२०१८ पासूनचा जुना वादया दोन कुटुंबांमध्ये आधीपासूनच वैर होते. २०१८ मध्ये विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाने जितेंद्रच्या मित्रांच्या आईवर अॅसिड फेकले होते, त्यावरून अकील खान आणि त्यांच्या कुटुंबावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे हा कट जुना वैर आणि सूडाच्या भावनेतून प्रेरित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.योजना किती खोलवर आखली होती!तपासात उघड झाले की विद्यार्थिनी टॉयलेट क्लिनर घेऊन घराबाहेर पडली होती, जे नंतर अॅसिड असल्याचे समोर आले. मुलीच्या बॅगेत आणखी एक कुर्ती सापडली. जर पहिली जळाली तर दुसरी घालण्यासाठी, म्हणजे घटना वास्तव वाटावी म्हणून. घटनेच्या वेळी तिचा भाऊ तिला कॉलेजमध्ये सोडून आला होता, यावरून कुटुंबाला या कटाची पूर्वकल्पना असल्याचे दिसून आले..8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आठव्या वेतन आयोगाला मोदी सरकारची मंजुरी.दिल्ली पोलिसांचा निष्कर्षदिल्ली पोलिसांच्या मते, हे प्रकरण हे "बनावट अॅसिड हल्ला" आणि "खोट्या सापळ्याचे" उदाहरण आहे, ज्यात एका कटातून अनेक सूड घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. म्हणजेच "एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा" प्रयत्न आहे..