Delhi Air Pollution : आपण अजून जिवंत कसे? दिल्लीतील प्रदूषणाने धोक्याची पातळी गाठली; AIIMSच्या डॉक्टरांचा गंभीर इशारा

दिवाळीनंतर राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाने पुन्हा एकदा गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शहराच्या हवेत पसरलेल्या विषारी धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, वैद्यकीय तज्ज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ दमा किंवा श्वसनाचे विकार असलेल्या रुग्णांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर निरोगी व्यक्ती आणि तरुणांनाही त्याचा त्रास जाणवू लागला आहे. एम्समधील एका डॉक्टरांनी तर दिल्लीतील हवेच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना, अशा हवेत लोक अजूनही कसे जिवंत आहेत, याचे आश्चर्य वाटत असल्याचे म्हटले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.एम्सच्या पल्मोनरी मेडिसिन अँड स्लीप डिसऑर्डर्स विभागाचे प्राध्यापक डॉ. विजय हड्डा यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाच्या गंभीर परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, एक व्यक्ती एका मिनिटात साधारण २० वेळा श्वास घेते आणि प्रत्येक श्वासासोबत सुमारे अर्धा लिटर हवा शरीरात जाते. अशा परिस्थितीत हवेत विषारी धूर आणि सूक्ष्म प्रदूषक कण मिसळलेले असतील, तर त्याचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो..Premium|Study Room : दिल्ली प्रदूषण : मूळ समस्या आणि उपाय.डॉ. हड्डा यांनी सांगितले की, प्रदूषणामुळे यापूर्वी श्वसनाचे कोणतेही विकार नसलेल्या व्यक्तींनाही घशात जळजळ होणे, काहीतरी अडकल्यासारखे वाटणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा तक्रारी जाणवत आहेत. यापूर्वी उपचार घेतलेले काही रुग्ण पुन्हा त्याच लक्षणांसह रुग्णालयात दाखल होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, 'ग्रीन' फटाक्यांच्या पर्यावरणपूरक असल्याच्या दाव्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या फटाक्यांमुळे उत्सर्जनात सुमारे ३० टक्के घट होत असली, तरी त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात वायू आणि सूक्ष्म प्रदूषक कण बाहेर पडतात. त्यामुळे ग्रीन फटाके पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त असल्याचे मानता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..दुसरीकडे, एम्सचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनीही आरोग्यविषयक इशारा दिला आहे. तीव्र प्रदूषणामुळे रुग्णालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागात श्वसनविकारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या तसेच आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे..दरवर्षी हिवाळ्यात दिल्लीसमोर उभे राहणारे प्रदूषणाचे संकट लक्षात घेता, केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी प्रभावी अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन धोरणांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.