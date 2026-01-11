Dense smog covers Delhi’s skyline as air pollution levels soar to hazardous levels, reducing visibility and posing serious health risks to residents.

Dense smog covers Delhi’s skyline as air pollution levels soar to hazardous levels, reducing visibility and posing serious health risks to residents.

esakal

देश

Delhi Air Pollution : दिल्लीत विषारी हवेचा कहर, प्रजासत्ताक दिनाआधी 'गॅस चेंबर' बनली राजधानी; AQI 375 वर पोहोचला

Delhi AQI today : दिल्लीत AQI 375 पर्यंत पोहोचून हवा “अत्यंत खराब ते आपत्कालीन” श्रेणीत गेली आहे.मंद वारे आणि घसरते तापमान यामुळे प्रदूषक जमिनीजवळ अडकले आहेत. इंडिया गेट, कॅनॉट प्लेससह अनेक भागांत दाट धुरामुळे दृश्यमानता कमी झाली आहे.
Published on

देशाची राजधानी दिल्ली विषारी हवेने कहर केला. शहराची अवस्था गॅस चेंबर सारखी झाली असून लोकांना श्वास घेणे कठीण झाले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या तयारी दरम्यान, राजधानीची हवेची गुणवत्ता सलग तिसऱ्या दिवशी "अत्यंत खराब" श्रेणीत राहिली. मंद हवामान आणि घसरत्या तापमानामुळे प्रदूषक जमिनीजवळ अडकले, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. दिल्लीच्या अनेक भागात AQI "गंभीर" श्रेणीत पोहोचला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मते, दिल्लीचा सरासरी AQI 375 नोंदवला गेला, परंतु अनेक भागात परिस्थिती "आपत्कालीन" राहिली.

Loading content, please wait...
delhi
pollution
Delhi Citizens
air pollution
Marathi News Esakal
www.esakal.com