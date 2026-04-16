Delhi Airport: दिल्ली विमानतळावर थरारक क्षण! दोन विमानांच्या पंख्याची धडक, काही सेकंदांत वाचले शेकडो जीव

दिल्ली विमानतळाच्या व्यस्त क्षेत्रात बुधवारी एक अशी घटना घडली की प्रवाशांच्या मनात भीती दाटून आली. मात्र, नियतीच्या कृपेने मोठी दुर्घटना टळली. दिल्ली विमानतळावर दोन वेगवेगळ्या एअरलाइन्सच्या विमानांच्या पंखांची टक्कर झाली. या टक्करीत दोन्ही विमानांना बाह्य नुकसान झाले, तरी कोणत्याही प्रवाशाला किंवा क्रू मेंबरला इजा झाली नाही. ही घटना आज १६ एप्रिल २०२६ रोजी घडली..अकासा एअरच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीहून हैदराबादकडे जाणारे त्यांचे विमान QP 1406 हे उड्डाणासाठी तयार असताना बे क्षेत्रात परत आणावे लागले. विमान पार्किंगमध्ये स्थिरावलेले असताना दुसऱ्या एका एअरलाइनचे विमान त्याच्याशी धडकले. अपघातानंतर लगेचच सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. अकासा एअरच्या ग्राउंड टीमने तातडीने पर्यायी व्यवस्था करून प्रवाशांना हैदराबादला पोहोचवण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, विमान बे परिसरात उभे असताना ही टक्कर झाली आणि कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..दुसरीकडे, स्पाईसजेट एअरलाइन्सनेही आपल्या निवेदनात ही घटना सविस्तर सांगितली. स्पाईसजेटचे B737-700 हे विमान दिल्ली विमानतळावर टॅक्सींग करत असताना दुसऱ्या विमानाशी त्याची टक्कर झाली. या अपघातात स्पाईसजेटच्या विमानाच्या उजव्या बाजूच्या विंगलेटचे नुकसान झाले, तर दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाच्या डाव्या बाजूच्या हॉरिझॉन्टल स्टेबिलायझरलाही मोठा धक्का बसला. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्पाईसजेटने त्या विमानाला दिल्ली विमानतळावरच थांबवून ठेवले आहे. प्रवक्त्याने म्हटले की, १६ एप्रिल २०२६ रोजी टॅक्सींगदरम्यान ही जमिनीवरील टक्कर झाली आणि दोन्ही विमानांचे निर्दिष्ट भाग खराब झाले..दोन्ही एअरलाइन्सनी तात्काळ संबंधित विमानतळ प्राधिकरण आणि अन्य अधिकाऱ्यांना या घटनेची पूर्ण माहिती दिली आहे. सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अपघातानंतर विमानसेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी दोन्ही कंपन्या प्रयत्नशील आहेत..ही घटना केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नाही. गेल्या आठवड्यात कोलकाताच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही अशीच एक अनपेक्षित घटना घडली होती. तेथे बे क्षेत्रात उभ्या असलेल्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानाला एका वाहनाने धडक दिली. इंडिगोच्या प्रवक्त्यानुसार, ते वाहन तिसऱ्या पक्षाचे होते आणि त्यात चालक नव्हता. अचानक वेग वाढवून ते वाहन विमानाशी जाऊन धडकले. सुरक्षेच्या दृष्टीने इंडिगो कंपनीने त्या विमानाला तात्काळ सेवेतून काढून टाकले..अकासा एअर आणि स्पाईसजेट या दोन्ही कंपन्यांनी प्रवाशांना दिलासा देताना पर्यायी व्यवस्था लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रवासी हैदराबादला पोहोचण्यासाठी उत्सुक असतील, तर विमानतळ प्रशासनही त्यांना सहकार्य करत आहे.