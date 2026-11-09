Diwali Air Pollution : दिवाळीत देशभरात वायुप्रदूषणाचा कहर ! 'हे' शहर सर्वाधिक प्रदुषित,दिल्लीची हवाही विषारी; मुंबई- पुण्याची काय स्थिती?

दिवाळीच्या रात्री लक्ष्मीपूजनादरम्यान फोडण्यात आलेल्या फटाक्यांचा परिणाम आता देशभरात दिसू लागला आहे. फटाक्यांमुळे निर्माण झालेल्या धुराचा आणि वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम सोमवारी (९ नोव्हेंबर) सकाळी अनेक शहरांमध्ये जाणवला. देशातील अनेक शहरांमधील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब ते गंभीर श्रेणीत पोहोचली आहे. दिल्लीसह उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर गेली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सोमवारी सकाळी ७ वाजून ३४ मिनिटांनी दिल्लीत हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ८९५ वर पोहोचला. विशेष म्हणजे, दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी १,००० च्या जवळ गेली होती. दिल्लीच्या तुलनेत नोएडामधील परिस्थिती काहीशी बरी होती. येथे AQI ३६४ नोंदवण्यात आला. दुसरीकडे, देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत पंजाबमधील भटिंडा पहिल्या क्रमांकावर होते. येथे AQI तब्बल १,२०८ वर पोहोचला. त्यापाठोपाठ फरीदकोटमध्ये १,१३८, हरियाणातील सिरसा येथे ८४८ आणि उत्तर प्रदेशातील जौनपूरमध्ये ४७८ AQI नोंदवण्यात आला..मुंबई , पुणे आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमधील हवेची गुणवत्ता तुलनेने चांगली होती. मुंबईचा AQI १५६, तर चेन्नईचा १८७ नोंदवण्यात आला..दरम्यान, वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली प्रशासनाने फटाक्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील गर्दीची बाजारपेठ, निवासी परिसर आणि संवेदनशील ठिकाणी गस्त व देखरेख वाढवली आहे. सर्व जिल्हा पोलीस युनिट्स आणि विशेष पथकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Delhi Pollution Master Plan : दिल्लीत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना 'WFH' अनिवार्य, पार्किंग शुल्कातही दुप्पट वाढ; प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवे धोरण लागू.संभाव्य आगीच्या घटना रोखण्यासाठी दिल्ली अग्निशमन विभागानेही आपत्कालीन प्रतिसाद योजना लागू केली आहे. सदर बाजार, टिळक नगर, लाजपत नगर, लाल कुआं, लाहोरी गेट, नांगलोई, गांधी नगर मार्केट आणि गाझीपूर पेपर मार्केटसह अनेक संवेदनशील ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.