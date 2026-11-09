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Diwali Air Pollution : दिवाळीत देशभरात वायुप्रदूषणाचा कहर ! 'हे' शहर सर्वाधिक प्रदुषित,दिल्लीची हवाही विषारी; मुंबई- पुण्याची काय स्थिती?

Firecracker Smog : रात्री फोडलेल्या फटाक्यांपासून निघालेल्या धुरामुळे आणि प्रदूषणामुळे सोमवारी सकाळी अनेक शहरांमध्ये AQI अत्यंत खराब ते गंभीर पातळीवर पोहोचला. दोन्ही महानगरांमधील हवेची गुणवत्ता उत्तर भारतातील शहरांच्या तुलनेत चांगली होती.
Delhi AQI Reaches 895 After Diwali Firecrackers

Delhi AQI Reaches 895 After Diwali Firecrackers

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिवाळीच्या रात्री लक्ष्मीपूजनादरम्यान फोडण्यात आलेल्या फटाक्यांचा परिणाम आता देशभरात दिसू लागला आहे. फटाक्यांमुळे निर्माण झालेल्या धुराचा आणि वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम सोमवारी (९ नोव्हेंबर) सकाळी अनेक शहरांमध्ये जाणवला. देशातील अनेक शहरांमधील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब ते गंभीर श्रेणीत पोहोचली आहे. दिल्लीसह उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर गेली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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