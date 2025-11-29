Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोटप्रकरणी NIA ची आणखी एक मोठी कारवाई, उत्तराखंडमधून इमामासह साथीदारास अटक

SummaryNIA ने दिल्ली स्फोटप्रकरणात उत्तराखंडच्या हल्द्वानी येथून एक इमाम व त्याचा साथीदार अटक केली. अटक केलेला इमाम — Maulana Hasim, स्थानिक मशिदीचा इमाम असून, ब्लास्ट प्रकरणातील मुख्य आरोपीशी त्याचे संपर्क आढळल्याचे तपासात सांगितले जात आहे. NIA ने हल्द्वानीमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या तपासात CDR आणि डेटा डीक्रिप्शनच्या आधारावर हे शोध सापडले. .दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा तपास उत्तराखंडपर्यंत आहे. शनिवारी दिल्ली आणि उत्तराखंड पोलिसांच्या मदतीने एनआयएने बिलालीच्या मशिदीच्या इमाम आणि त्याच्या एका सहकाऱ्याला हल्दवानीच्या बनभुलपुरा भागातून अटक केली. अधिकाऱ्यांनी शनिवारी याची पुष्टी केली आणि सांगितले की एनआयए टीमने दोघांनाही दिल्लीला नेले आहे. .या घटनेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्ली पोलिसांनी लाल किल्ल्याबाहेर झालेल्या स्फोटातील मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी यांच्याशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरच्या कॉल डिटेल्सवरून एक सुगावा मिळवला होता आणि या तपासाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एनआयएने शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर बिलालीच्या मशिदीचे इमाम मोहम्मद आसिफ आणि इलेक्ट्रिशियन नजर कमाल यांना अटक केली. त्यांना दिल्लीला नेण्यात आले आहे..Delhi Red Fort blast Update : दिल्ली स्फोट प्रकरणात आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....अटकेदरम्यान, हल्द्वानी शहराचे पोलिस अधीक्षक मनोज कुमार कात्याल आणि लालद्वानी उपअधीक्षक दीपशिखा अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली लालकुआन, कालाधुंगी, हल्द्वानी, मुखानी आणि काठगोदामसह अनेक पोलिस ठाण्यांमधून मोठा पोलिस दल बनभुलपुरा येथे पोहोचला..सुरक्षा वाढवलीबिलाली मशीद आणि इमामच्या घराभोवती पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. पोलिसांच्या अचानक वाढलेल्या हालचालींमुळे स्थानिक लोक घाबरले. खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आल्याचे कात्याल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.