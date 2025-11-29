देश

Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोटप्रकरणी NIA ची आणखी एक मोठी कारवाई, उत्तराखंडमधून इमामासह साथीदारास अटक

NIA Action : हा प्रकार दर्शवतो की दिल्लीमधल्या स्फोटाचा झेड उत्तराखंडपर्यंत पसरला असून, त्यात स्थानिक लोकांचा सहभाग असण्याचा संशय आहे. या कारवाईमुळे NIA च्या तपासाला नवी दिशा मिळाली असून, आतापर्यंत काही प्रमुख आरोपी व सहाय्यक पकडण्यात आले आहेत.
Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोटप्रकरणी NIA ची आणखी एक मोठी कारवाई, उत्तराखंडमधून इमामासह साथीदारास अटक
  1. NIA ने दिल्ली स्फोटप्रकरणात उत्तराखंडच्या हल्द्वानी येथून एक इमाम व त्याचा साथीदार अटक केली.

  2. अटक केलेला इमाम — Maulana Hasim, स्थानिक मशिदीचा इमाम असून, ब्लास्ट प्रकरणातील मुख्य आरोपीशी त्याचे संपर्क आढळल्याचे तपासात सांगितले जात आहे.

  3. NIA ने हल्द्वानीमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या तपासात CDR आणि डेटा डीक्रिप्शनच्या आधारावर हे शोध सापडले.

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा तपास उत्तराखंडपर्यंत आहे. शनिवारी दिल्ली आणि उत्तराखंड पोलिसांच्या मदतीने एनआयएने बिलालीच्या मशिदीच्या इमाम आणि त्याच्या एका सहकाऱ्याला हल्दवानीच्या बनभुलपुरा भागातून अटक केली. अधिकाऱ्यांनी शनिवारी याची पुष्टी केली आणि सांगितले की एनआयए टीमने दोघांनाही दिल्लीला नेले आहे.

