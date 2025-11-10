Delhi Blast: खोली भाड्याने घेऊन साठवलं होतं बॉम्ब बनवण्याचं साहित्य; काही तासांपूर्वीच ३०० किलो आरडीएक्स जप्त, दिल्ली स्फोटाशी काय कनेक्शन?

Delhi Red Fort Explosion: दिल्लीमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटाने देश हादरुन गेला आहे. मात्र या स्फोटाशी इतर कुठल्या घटनेचं कनेक्शन आहे का, याचा शोध तपास यंत्रणा घेत आहेत. त्यातच जम्मू काश्मीर पोलिसांनी फरिदाबाद येथे काही तासांपूर्वी केलेल्या कारवाईकडे तपास यंत्रणांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. या करावाईमध्ये तब्बल ३०० किलो आरडीएक्स जप्त करण्यात आलेलं होतं..फरीदाबाद येथील कारवाईनंतर अवघ्या काही तासातच दिल्ली हादरली आहे. दिल्ली स्फोटापूर्वी अवघ्या काही तासांपूर्वी जम्मू कश्मीर पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. तब्बल 2900 किलो बॉम्ब बनवण्याची साहित्य जप्त करण्यात आलेलं होतं. ताब्यात घेतलेल्या आरोपींचा जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सर गजवत उल हिंद या दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा संशय आहे..नेमकं काय घडलं?जम्मू काश्मीर पोलिसांनी हरियाणाच्या फरीदाबाद येथून ३०० किलो RDX, दोन AK47 आणि मोठ्या दारुगोळा जप्त केला आहे. रविवारी रात्री ही कारवाई करण्यात आली होती. याप्रकरणी आता डॉ. आदिल राठर आणि डॉ. मुजाहिरची चौकशी सुरु असून यात नवीन खुलासे होत आहेत. अशातच डॉ. मुजाहीलने तीन महिन्यांपूर्वी एका भाड्याच्या खोलीत १४ बॅगमध्ये ३०० किलो आरडीएक्स भरलं होतं, अशी माहितीही आता समोर आली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, डॉ. मुजाहील हा फरिदाबादयेथील वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्यूनिअर डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी त्याने लगतच्या परिरसात एक खोली भाड्याने घेतली होती. या ठिकाणी केवळ आपलं सामान ठेवणार असल्याचं त्याने घरमालकाला सांगितलं होतं. पण तो अधून मधून या ठिकाणी येत होता. याठिकाणी त्याने ३०० किलो आरडीएक्स, दोन एके ४७ आणि मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा लवपून ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.