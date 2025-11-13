देश

Video: काश्मीरची लेडी सिंघम मैदानात! एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट IPS शाहिदा स्फोटाच्या स्थळी दाखल

'Lady Singham' of Kashmir, IPS Shahida Parveen Ganguly, Visits Red Fort Blast Site for Investigation: माजी आयपीएस अधिकारी शाहिदा या दिल्ली स्फोटाच्या घटनास्थळी बुधवारी दाखल झाल्या होत्या.
Red Fort Blast Updates: दिल्ली स्फोटाचा तपास वेगाने सुरु आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अशी प्रकरणं हाताळली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना एनआयएने पाचारण केलं आहे. बुधावारी काश्मीरची लेडी सिंघम म्हणून ओळख असलेल्या, माजी आयपीएस अधिकारी शाहिदा परवीन गांगुली दिल्लीत घटनास्थळी पोहोचल्या. शाहिदा ह्या जम्मू-काश्मीरच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी आणि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपच्या सदस्य राहिलेल्या आहेत.

