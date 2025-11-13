Video: काश्मीरची लेडी सिंघम मैदानात! एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट IPS शाहिदा स्फोटाच्या स्थळी दाखल

Red Fort Blast Updates: दिल्ली स्फोटाचा तपास वेगाने सुरु आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अशी प्रकरणं हाताळली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना एनआयएने पाचारण केलं आहे. बुधावारी काश्मीरची लेडी सिंघम म्हणून ओळख असलेल्या, माजी आयपीएस अधिकारी शाहिदा परवीन गांगुली दिल्लीत घटनास्थळी पोहोचल्या. शाहिदा ह्या जम्मू-काश्मीरच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी आणि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपच्या सदस्य राहिलेल्या आहेत..लेडी एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट, लेडी सिंघम, काश्मीरची लेक या उपाध्यांनी शाहिदा यांना ओळखलं जातं. केवळ जम्मू-काश्मीर पोलिसच नाही तर संपूर्ण देशाला त्यांच्या अभिमान वाटतो. दिल्लीत १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्याची शाहिदा यांनी पाहाणी केली. येत्या काळात त्यांच्याकडे या प्रकरणाच्या तापासाशी संबंधित महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते, अशी चर्चा आहे..Raj Chaudhary: शिवचरित्र समजून घेण्यासाठी गड-कोटांचे दर्शन आवश्यक : क्रीडा भारतीचे अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी.शाहिदा परवीन यांनी १९९०च्या दशकात आणि २००० सालच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये दहशतवादाच्या विरोधातील अनेक धाडसी कारवायांचं नेतृत्व केलं. त्यांचा जन्म जम्मू-काश्मीरात एका मुस्लिम कुटुंबात झाला. परंतु लग्नानंतर त्यांनी आपलं आडनाव गांगुली असं लावलं. त्यांचे पती मूळचे बंगाली असल्याने त्यांनी हे आडनाव लावलं..शाहिदा ह्या १९९७ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी होत्या. बहुतांश काळ त्यांनी स्पेशल ऑपरेशन्सचं नेतृत्व केलं. आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी दहशतवाद्यांविरोधात अनेक ऑपरेशन्स हाताळले. दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याने त्यांना एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट ही नवीन ओळख मिळाली. समोरुन शस्त्रधारी दहशतवादी गोळ्या झाडत असतानाही त्यांनी त्यांचा बिमोड केला. १९९९ मध्ये दहशताद्यांचे मनसुबे धुळीस मिळवल्याबद्दल त्यांना शौर्य पदक बहाल करण्यात आलेलं होतं. विशेष म्हणजे हाय प्रोफाईल टेरर केस त्यांनी हाताळलेल्या आहेत..Viral Video: यारी असावी तर जय-विरू सारखी! जिगरी मित्राला भेटायला धर्मेंद्र यांच्या घरी स्वत: गाडी चालवत पोहचले बिग बी अमिताभ.शाहिदा यांनी दिल्ली स्फोटाच्या ठिकाणी दिलेली भेट तापासामध्ये महत्त्वाचे धागेदोरे शोधण्यास कामी येऊ शकते. कारण या स्फोटात जम्मू-काश्मिरातल्या पुलवामा इथला डॉ. उमर नबी सहभागी होता. मात्र शाहिदा ह्या अधिकृतरित्या कुठल्या तपास यंत्रणांकडून आलेल्या नव्हत्या, असंही सांगितलं जातंय. त्यांनी स्वतःहून या प्रकरणाचा तपास सुरु केल्याची प्राथमिक माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.