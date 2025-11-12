Delhi Blast: दहशतवाद्यांकडे होती आणखी एक कार? i20 नंतर लाल रंगाच्या EcoSportच्या शोधात पोलिस

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली स्फोटाचा तपास करत असताना पोलिसांना एक मोठा सुगावा हाती लागला आहे. संशयित दहशतवाद्यांकडे केवळ i20 कार नव्हती आणखी एक गाडी होती. ही माहिती मिळाल्यानंतर दिल्लीतले सगळे पोलिस ठाणे, पोलिस चौक्या आणि बॉर्डर चेकपॉईंट्सना सतर्क करण्यात आलेलं आहे. .या EcoSport गाडीचा क्रमांक DL10CK0458 असा असल्याचं सांगितलं जात असून उमर उन बनी याच्या नावावर ही गाडी आहे. राजौरी गार्डन आरटीओकडून या गाडीची नोंदणी २२ नोव्हेंबर २०१७ ची असल्याचं सांगितलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी सर्व पथकांना सांगून लाल रंगाच्या इकोस्पोर्ट कारचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत..या कारचा शोध घेण्यासाठी आता पाच टीम वेगवेगळ्या भागांमध्ये तपास करीत आहेत. सोबत उत्तर प्रदेश, हरियाणा पोलिसांनाही अलर्ट करण्यात आलेलं आहे. परिसरातल्या टोलनाक्यांवरही याबाबतची माहिती दिलेली आहे. यासह फिरत्या पथकांना सशस्त्र राहण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत..Pune University Chowk : विद्यापीठ चौकात वाहनचालक ‘चक्रव्यूहात’, दिशादर्शक फलक नसल्याने गोंधळ; नागरिकांकडून कार्यवाहीची मागणी.यातच आता फरीदाबादचा २९ ऑक्टोबरचा नवीन व्हिडीओ समोर आलेला आहे. हे फुटेज पेट्रोल पंपाच्या जवळचं आहे. तिथे पीयूसी चेक करण्यापूर्वी संशयित दिसत आहेत. व्हिडीओमध्ये कारच्या आत तीन लोक असल्याचं दिसतंय. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, उमर आणि तारिक हे स्वतः गाडी चेक करत होते..Leopard: ''बिबट्या दिसला तर ऑन द स्पॉट शूट करा, अन्यथा कुत्र्यांप्रमाणे बिबटे भटकतील'', वनमंत्र्यांनी दिले आदेश.फुटेजमध्ये एक मिनिट पाच सेकंदांवर बॅग घेतलेले दोन लोक दिसत आहेत. त्यांची ओळख उमर आणि तारिख असी सांगितली जातंय. या प्रकरणी तपास यंत्रणा कसून चौकशी करीत आहेत. यातच पोलिसांनी रॉयल कार झोनच्या मालकाला ताब्यात घेतलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.