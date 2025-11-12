देश

Delhi Blast: दहशतवाद्यांकडे होती आणखी एक कार? i20 नंतर लाल रंगाच्या EcoSportच्या शोधात पोलिस

Delhi Police Search for Second Car EcoSport Hunt Launched After Discovery of Terror Suspects’ Additional Vehicle: लाल रंगाच्या दुसऱ्या कारचा पोलिसांना शोध आहे. या कारचा गुन्ह्यामध्ये वापर झालेला असू शकतो.
delhi blast

संतोष कानडे
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली स्फोटाचा तपास करत असताना पोलिसांना एक मोठा सुगावा हाती लागला आहे. संशयित दहशतवाद्यांकडे केवळ i20 कार नव्हती आणखी एक गाडी होती. ही माहिती मिळाल्यानंतर दिल्लीतले सगळे पोलिस ठाणे, पोलिस चौक्या आणि बॉर्डर चेकपॉईंट्सना सतर्क करण्यात आलेलं आहे.

car
delhi
blast
terror attack

