देश

Delhi Blast: अर्धा किलोमीटर दूर छतावर सापडला तुटलेला हात; दिल्ली स्फोटाचं भीषण दृश्य, फॉरेन्सिक टीम दाखल

Fragmented Body Parts Found Half a Kilometer Away from Red Fort Blast Site; Shocking Extent of Explosion Revealed: दिल्ली स्फोटाचे हृदयद्रावक दृश्य आता समोर येऊ लागलेली आहेत. आयपीएस अधिकारी विजय साखरे यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरु आहे.
delhi blast

delhi blast

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Delhi Red Fort Blast: राजधानी दिल्लीत सोमवार, दि. १० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. या स्फोटाची दाहकता आता पुढे येऊ लागलेली आहे. स्फोटाच्या ठिकाणापासून अर्धाकिलोमीटर दूर अंतरावर एका छतावर तुटलेला हात सापडला आहे.

Loading content, please wait...
delhi
Central Government
blast
NIA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com