Delhi Blast: अर्धा किलोमीटर दूर छतावर सापडला तुटलेला हात; दिल्ली स्फोटाचं भीषण दृश्य, फॉरेन्सिक टीम दाखल

Delhi Red Fort Blast: राजधानी दिल्लीत सोमवार, दि. १० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात १३ जणांचा मृत्यू झाला असून २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. या स्फोटाची दाहकता आता पुढे येऊ लागलेली आहे. स्फोटाच्या ठिकाणापासून अर्धाकिलोमीटर दूर अंतरावर एका छतावर तुटलेला हात सापडला आहे. .दिल्लीतला हा स्फोट इतकी भीषण होता की, घटनास्थळी मृतांच्या शरीराच्या चिंधड्या उडाल्या होत्या. काहींचे अवयव ३०० ते ५०० मीटरपर्यंत उडून पडले. तपासादरम्यान ५०० मीटर अंतरावर एक तुटलेला हात आढळून आलेला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी परिसर सील केला असून फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. 'एएनआय'ने हे वृत्त दिले आहे..दिल्लीतला हा भीषण स्फोटामागचा सूत्रधार पाकिस्तानात असल्याचं बोललं जातंय. केंद्र सरकारने अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. ज्या i20 कारमधून स्फोटकं आणली आणि स्फोट घडवून आणला ती कार चालवणारा संशयित दहशतादी उमरचं डीएनए सॅम्पल त्याच्या आईशी १०० टक्के जुळलेलं आहे. या घटनेत उमरचाही मृत्यू झालाय..PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून गुप्त सर्वेक्षण; जनतेच्या मनातील उमेदवार ठरवणार.फरिदाबाद मॉड्युल प्रकरणी आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या अमोनियम नायट्रेटबाबत मोठा खुलासा झाला आहे. तपास संस्थांना स्फोटकांचा साठा बांग्लादेशमार्गे नेपाळमधून भारतात आणल्याचं समोर आलंय. प्राथमिक तपासातून अशीही माहिती समजते की हे स्फोटक एका फर्टिलायजर कंपनीतून चोरी करण्यात आले होते. अमोनियम नायट्रेट बांग्लादेश, नेपाळमार्गे भारतात आल्याची माहिती समोर येताच संभाव्य रूटवर अलर्ट जारी केला आहे. यातून अशीही माहिती समोर आलीय की अमोनियम नायट्रेट फर्टिलायजर कंपनीतून चोरी झालं होतं. या घटनेशी संबंधित मॉड्युलमधील लोकांनीच याची चोरी केली होती. तसंच ही पावडर वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात आली होती. मात्र या माहितीची तपास यंत्रणांकडून खात्री केली जात आहे..Chandwad Farmer : कर्ज आणि नापिकीचा बळी! चांदवडमध्ये ४८ वर्षीय शेतकऱ्याने गळफास घेऊन जीवन संपवले.दरम्यान, या स्फोटाच्या तपासाला आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) गती दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले असून, विशेष पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पथकाचे नेतृत्व नागपूरचे मूळ रहिवासी असलेले मराठमोळे आयपीएस अधिकारी विजय साखरे करणार आहेत. साखरे हे सध्या एनआयएचे अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) म्हणून कार्यरत असून त्यांच्या नेतृत्वाखालील 'स्पेशल १०' पथक या स्फोटाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.