Love Affair Crime : पहिली भेट ते संबंध ठेवण्याच्या बहाण्याने हत्या; अमृतानं रामकेशला कसं आणि का संपवलं? वाचा A to Z स्टोरी

Delhi Crime Case : दिल्लीतील एका थरारक प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. एका तरुणीने आपल्या EX प्रियकराकडे परत जाण्यासाठी दुसऱ्या प्रियकराची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या हत्येचा तपास दिल्ली पोलिस करत असून आरोपी २१ वर्षीय अमृता चौहान हिची कहाणी ऐकून अधिकारीसुद्धा थक्क झाले आहेत..रामकेश मीणा हा तरुण दिल्लीमध्ये आयएएस-आयपीएस परीक्षेची (IAS-IPS Exam) तयारी करत होता. काही दिवसांपूर्वी त्याचा मृतदेह सापडला आणि चौकशीत ही हत्या अमृता चौहानने केल्याचे उघड झाले. फॉरेन्सिक सायन्समध्ये पदवी घेतलेल्या अमृताने गुन्हा लपवण्यासाठी विज्ञानाचे ज्ञान आणि क्राईम शोमधील तंत्रांचा वापर केल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे..VIDEO : स्विफ्ट कारने तीन वर्षांच्या चिमुरडीला चिरडले, पण नशिबाने...; CCTV मध्ये कैद झाला अंगाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ.अमृताने चौकशीत सांगितले, की तिची आणि रामकेशची ओळख या वर्षी मे महिन्यात नोएडामध्ये नोकरीच्या मुलाखतीदरम्यान झाली. पहिल्याच भेटीत जवळीक वाढली आणि त्यांचे नाते प्रेमसंबंधांपर्यंत पोहोचले. अनेक क्षण अमृताने मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपले होते. मात्र, काही महिन्यांनंतर तिचा पूर्वीचा प्रियकर पुन्हा संपर्कात आला आणि अमृताच्या आयुष्यात गोंधळ सुरू झाला..या गोंधळाचा शेवट रामकेशच्या हत्येत झाला. अमृताने योजनाबद्धरीत्या गुन्हा केला आणि पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी प्रकरण उघड केले. विशेष म्हणजे, अमृताच्या कुटुंबाने २०२४ मध्येच तिच्याशी नाते तोडले होते, कारण तिच्या वर्तणुकीत गुन्हेगारी प्रवृत्ती दिसत होती..