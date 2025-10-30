देश

Love Affair Crime : पहिली भेट ते संबंध ठेवण्याच्या बहाण्याने हत्या; अमृतानं रामकेशला कसं आणि का संपवलं? वाचा A to Z स्टोरी

Forensic Student killed IAS Aspirant in Delhi : फॉरेन्सिक सायन्स शिकलेल्या २१ वर्षीय अमृता चौहानने आपल्या EX प्रियकराकडे परत जाण्यासाठी आयएएस तयारी करणाऱ्या रामकेश मीणाची हत्या केली.
Delhi Crime Case

Delhi Crime Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Delhi Crime Case : दिल्लीतील एका थरारक प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. एका तरुणीने आपल्या EX प्रियकराकडे परत जाण्यासाठी दुसऱ्या प्रियकराची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या हत्येचा तपास दिल्ली पोलिस करत असून आरोपी २१ वर्षीय अमृता चौहान हिची कहाणी ऐकून अधिकारीसुद्धा थक्क झाले आहेत.

Loading content, please wait...
delhi
police case
love story
crime marathi news
IPS
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com