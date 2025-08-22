Delhi CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना ‘झेड’ श्रेणीची सुरक्षा

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्यांना ‘झेड’ श्रेणीची सुरक्षा प्रदान केली आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) विशेष ‘व्हीआयपी’ सुरक्षा समूहाकडे गुप्ता यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असेल. दरम्यान, राजेश खिमजी नावाच्या हल्लेखोराची न्यायालयाने पाच दिवसांसाठी कोठडीत रवानगी केली आहे. .सिव्हिल लाइन्स भागात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकसुनावणी कार्यक्रमावेळी खिमजी याने अचानक मुख्यमंत्री गुप्ता यांच्यावर हल्ला केला होता. खिमजी हा गुजरातमधील राजकोटचा रहिवासी आहे. मुख्यमंत्र्यांची हत्या करण्याच्या उद्देशाने हा हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता..या घटनेनंतर केंद्र सरकारने गुप्ता यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेत त्यांना झेड दर्जाची सुरक्षा बहाल केली. खिमजी याच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. झेड दर्जाची सुरक्षा प्राप्त झाल्यानंतर गुप्ता यांच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफचे २२ ते २५ कमांडो तैनात केले जातील. गृहमंत्री अमित शहा तसेच कॉंग्रेसच्या गांधी कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफच्या विशेष व्हीआयपी सुरक्षा समूहाकडे आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांच्यासह विविध राज्यांच्या राज्यपालांची सुरक्षा देखील हा समूह करतो..पोलिस आयुक्त सिंह यांची जबाबदारी काढून घेतलीदिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एस. बी. के. सिंह यांच्याकडून दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली असून आयपीएस अधिकारी सतीश गोलचा यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे..Delhi Rain : मुसळधार पावसामुळे दिल्लीत दाणादाण; जैतपूर भागात घर कोसळून सात जणांचा मृत्यू.सिंह यांच्याकडे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त प्रभार होता नव्याने पोलिस आयुक्त झालेले गोलचा हे १९९२ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. पोलिस उपायुक्त, सहआयुक्त, विशेष आयुक्त पदावर काम केलेले गोलचा हे नियुक्तीपूर्वी तिहार तुरुंग प्रशासनाचे महासंचालक होते. २०२० मध्ये झालेली दंगल आटोक्यात आणण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सिंह यांना आयुक्त म्हणून काम करण्यासाठी केवळ २१ दिवसांचा कालावधी मिळाला. मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेतील चूक त्यांना भोवल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.