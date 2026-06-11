Mamata Banerjee: ममतांच्या 'तृणमूल'चं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार का? काँग्रेसच्या बैठकीत नेमकं काय ठरलं?

Congress-TMC Merger: ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाल्यानंतर या पक्षाचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार, अशा चर्चा सुरु आहेत. त्यातच नवी दिल्लीत काँग्रेसची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये तृणमूलच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे. .दिल्लीत पार परडलेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. जवळपास ३ तास ही बैठक चालली. बैठकीत टीएमसीच्या विलीनीकरणाबाबत बैठकीत कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचं नेत्यांनी सांगितलं..Pargaon News : माणुसकीचा आदर्श! मरेपर्यंत मैत्री निभावणारे सर्वच असतात मात्र मित्राच्या मृत्यूनंतर देखील त्याचे कुटुंब सावरण्यासाठी धाऊन आले मित्र.काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, या केवळ अफवा आहेत. ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती, परंतु ती सदिच्छा भेट होती. टीएमसी हा 'इंडिया' आघाडीचाच एक महत्त्वाचा घटक पक्ष असून, या बैठकीत केवळ 'इंडिया' आघाडी मजबूत करण्यावरच चर्चा झाली, विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नव्हता..Pune Growth Hub : पुणे ग्रोथ हबसाठी पाच हजार कोटींचा निधी; विभागीय आयुक्तांचे प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश.निवडणुकीच्या आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हनिवडणूक प्रक्रियेतील दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवत वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांचे नामांकन कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय रद्द करण्यात आले, तर दुसरीकडे झारखंडमध्ये भाजप समर्थित उमेदवाराला मात्र झुकते माप देण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.बैठकीदरम्यान लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत टीका केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी देशातील बेरोजगारी आणि पेपर लीकच्या गंभीर समस्यांवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.