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Mamata Banerjee: ममतांच्या 'तृणमूल'चं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार का? काँग्रेसच्या बैठकीत नेमकं काय ठरलं?

Congress High-Level Meeting Decides Future Strategy: निवडणूक प्रक्रियेतील दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवत वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Mamata Banerjee tmc

File Photo

esakal

संतोष कानडे
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Congress-TMC Merger: ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाल्यानंतर या पक्षाचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार, अशा चर्चा सुरु आहेत. त्यातच नवी दिल्लीत काँग्रेसची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये तृणमूलच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे.

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