Batla House encounter : अरिझ खानला फाशीची शिक्षा

२००८ मधील बाटला हाऊस एन्काउंटरप्रकरणी दहशतवादी अरिझ खान याला दिल्लीच्या साकेत कोर्टानं दोषी ठरवलं आहे. दुर्मिळ प्रकरणातील दुर्मिळ प्रकरण असल्याचं माणत कोर्टानं अरिझला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच ११ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. कोर्टानं यामधील १० लाख रुपयांची रकम शहीद पोलिस आधिकारी मोहनचंद्र शर्मा यांच्या कुटुंबियांना देण्याचा आदेशही यावेळी दिला.

कोर्टाने आर्म्स अॅक्ट आणि भारतीय दंड संहिता कलम ३०२, ३०७ अंतर्गत अरिझ खानला दोषी ठरवलं आहे. २००८ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बाटला हाऊस एन्काऊंटरनंतर अरिझ खान हा फरार झाला होता. त्यानतंर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिल्ली पोलिसांनी त्याला नेपाळमधून अटक केली होती.

Delhi Court awards death penalty to convict Ariz Khan in 2008 Batla House encounter case.

The court calls the case as 'rarest of rare case'

— ANI (@ANI) March 15, 2021