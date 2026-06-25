Wife Privacy Rights : परपुरुषाशी रात्री फोनवर बोलल्याने पत्नी चारित्र्यहीन ठरत नाही, कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

दिल्लीतील एका न्यायालयाने पत्नीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन करत, तिच्या 'कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स' (CDR) जतन करण्याची मागणी करणारा पतीचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या व्यक्तीशी बोलणे अगदी अवेळी किंवा रात्री-बेरात्री बोलणे यावरून केवळ त्यावरून महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेता येत नाही..अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता यांच्या न्यायालयाने एका वैवाहिक विवादातील पतीच्या अर्जाला फेटाळून लावत पत्नीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे. पतीने पत्नीच्या 'कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स' (CDR) जतन करण्याची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रात्री उशिरा पुरुषाशी संभाषण केल्यावरून महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेता येत नाही..न्यायाधीश शुनाली गुप्ता यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “भारतीय समाज आता इतका मागासलेला राहिलेला नाही की, महिलेने पुरुषाशी केलेले संभाषण हे आपोआप अयोग्य किंवा निषिद्ध मानले जाईल.” न्यायालयाने पती मधुरेंद्र सिंग यांचा अर्ज फेटाळणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला..Premium|Wife is not a servant : "पत्नी नोकर नाही, जीवनसाथी"; घरकाम ही केवळ बायकोची जबाबदारी नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम निर्वाळा.प्रकरण काय आहे?मधुरेंद्र सिंग यांनी वैवाहिक वादात स्वतःच्या बचावासाठी पत्नीच्या रात्रीच्या फोन कॉल्सचा तपशील जतन करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पत्नी काही विशिष्ट व्यक्तींशी (पुरुषांसह) रात्री उशिरापर्यंत नियमितपणे बोलत असे आणि हेच वैवाहिक वादाचे मुख्य कारण होते. मात्र, त्यांनी केवळ रेकॉर्ड्स जतन करण्याची मागणी केली असल्याचे सांगितले..न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, अनैतिक किंवा विवाहबाह्य संबंधांचा ठोस आरोप नसल्यास केवळ रात्रीच्या वेळी झालेल्या संभाषणांवरून महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेणे योग्य नाही. अशा प्रकारचा आदेश गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा ठरेल, असे न्यायाधीश गुप्ता यांनी नमूद केले..न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षणगोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत आहे, परंतु निष्पक्ष खटल्यासाठी तो मर्यादित केला जाऊ शकतो. मात्र, हस्तक्षेप न्याय्य, वाजवी आणि ठोस कारणांवर आधारित असावा. अर्जात CDR का आवश्यक आहे, याची स्पष्ट आणि पुरेशी कारणे देणे आवश्यक आहे.आजच्या काळात महिला विविध क्षेत्रांत काम करतात आणि पुरुष सहकाऱ्यांशी व्यावसायिक संवाद साधणे सामान्य आहे. यावरून चारित्र्यावर संशय घेणे चुकीचे आहे.न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत पुरुषासोबत अनैतिक संबंधांचा आरोप होत नाही, तोपर्यंत रात्रीच्या कॉल्सवरून महिलेच्या चारित्र्यावर शंका घेता येत नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.