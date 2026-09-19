बिअर पाजून चौघांनी अत्याचारानंतर संपवलं, मृतदेह तिथंच टाकून पसार; कुत्र्यांनी तोडले लचके, प्रियकरासह तिघांना अटक

दिल्लीमध्ये १७ वर्षीय युवतीवर सामूहिक अत्याचार करून चाकूने भोसकून तिची हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे. अल्पवयीन तरुणी तिचा १९ वर्षीय प्रियकर शिवमसोबत गेली होती. शिवमने अल्पवयीन मित्रांसह तिच्यावर अत्याचार केले. गेल्या वर्षभरापासून ती शिवमला ओळखत होती. शिवमने सोबत नेल्यानंतर जबरदस्तीने बिअर पाजली आणि चौघांनी तिच्यावर अत्याचार केले..अत्याचारानंतर पीडितेनं पोलिसांना सांगण्याची धमकी देताच चाकून वार केले. मृतदेह घटनास्थळी टाकून चौघेही फरार झाले होते. मृतदेहाचे लचके कुत्र्यांनी तोडले होते. तिच्या हातावर असलेल्या टॅट्यूवरून ओळख पटली. यातील तीन आरोपी अल्पवयीन असून, आरोपींनी युवतीचा मृतदेह शेतामध्ये फेकला होता. भटक्या कुत्र्यांनी मृतदेहाचा बराचसा भाग खाल्ला होता आणि उर्वरित भाग कुजल्यामुळे मृतदेह मुलीचा की मुलाचा हेच समजू शकत नव्हते..६ वर्षांपासून क्लार्क, पण टायपिंग टेस्टमध्ये तीनदा फेल; जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिमोशन करत शिपाई बनवलं.वायव्य दिल्लीच्या कुशक रोड भागातील शेतामध्ये १३ सप्टेंबर रोजी एक मृतदेह सापडला होता. भटक्या कुत्र्यांनी या मृतदेहाचा काही भाग खाल्ला होता. तसेच, एक हात तुटून मृतदेहापासून लांब पडला होता. त्यानंतर पोलिसांनी कसून तपास करत या प्रकरणाचा उलगडा केला. पीडित युवती आणि आरोपी परस्परांना ओळखत होते. घटनेवेळी ते एकाच टेम्पोमधून प्रवास करत होते. या प्रवासादरम्यान त्यांनी मद्यप्राशन केले आणि त्यानंतर आरोपींनी या युवतीवर सामूहिक अत्याचार केला. त्यानंतर तिची हत्या करून तिचा मृतदेह शेतात फेकून दिला..पोलिसांनी परिसरातील ५०पेक्षा जास्त सीसीटीव्हींची पाहणी केली. त्यामध्ये घटनेवेळी एक टेम्पो परिसरातून जात असल्याचे दिसत होते. मात्र, अंधारामुळे त्याची माहिती समोर येत नव्हती. अखेरीस १५ व १६ सप्टेंबर रोजी केलेल्या नाकाबंदीत संशयित टेम्पो सापडला. त्या टेम्पोच्या चालकाची चौकशी करण्यात आली त्यामध्ये चारही आरोपींची नावे समोर आली. दरम्यान, ही युवती नेहमीच भांडून घर सोडून जात होती आणि काही दिवसांनी परत येत असे. यावेळीही तसेच झाले असेल, या शक्यतेने त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.