देश

बिअर पाजून चौघांनी अत्याचारानंतर संपवलं, मृतदेह तिथंच टाकून पसार; कुत्र्यांनी तोडले लचके, प्रियकरासह तिघांना अटक

Delhi Crime News प्रियकराने अल्पवयीन मित्रांसह १७ वर्षीय प्रेयसीवर अत्याचार केले. त्यानंतर हत्या करून मृतदेह शेतात फेकून दिला होता. छिन्नविछिन्न अन् कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला.
Boyfriend, Two Others Arrested in Delhi Girl Murder Case

Boyfriend, Two Others Arrested in Delhi Girl Murder Case

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीमध्ये १७ वर्षीय युवतीवर सामूहिक अत्याचार करून चाकूने भोसकून तिची हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे. अल्पवयीन तरुणी तिचा १९ वर्षीय प्रियकर शिवमसोबत गेली होती. शिवमने अल्पवयीन मित्रांसह तिच्यावर अत्याचार केले. गेल्या वर्षभरापासून ती शिवमला ओळखत होती. शिवमने सोबत नेल्यानंतर जबरदस्तीने बिअर पाजली आणि चौघांनी तिच्यावर अत्याचार केले.

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