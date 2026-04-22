राजधानी दिल्ली हादरली! IRS अधिकाऱ्याच्या २१ वर्षीय मुलीची घरातच अत्याचारानंतर हत्या, मोबाईल चार्जरने गळा आवळला

दिल्लीत आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. हत्या करण्याआधी तरुणीवर अत्याचार झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. दक्षिण पूर्व दिल्लीत अमर कॉलनीत ही घटना घडली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास करत आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर पोलिसांनी घरातल्या नोकरावर संशय व्यक्त केला आहे. त्याला नुकतंच कामावरून काढून टाकलं होतं..अमर कॉलनीत आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीची हत्या झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घरात अधिकाऱ्याच्या मुलीचा मृतदेह आढळून आला. तिचा गळा आवळून खून केला होता. त्यासाठी मोबाईल चार्जरचा वापर करण्यात आला होता. चार्जर आणि वायर घटनास्थळी मृतदेहाशेजारी आढळून आले..भाजप नेत्याच्या वडिलांची निर्घृण हत्या, तोंडात कागद कोंबले अन् डोळे फोडले.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयास्पद परिस्थितीत मुलीचा मृतदेह कुटुंबियांना घरात तिच्या खोलीत आढळून आला. त्यानंतर कुटुंबियांनी पोलिसांना माहिती दिली. तातडीने एक पथक घटनास्थळी पाठवण्यात आलं आहे. प्राथमिक तपासानुसार गळा आवळून हत्या करण्याच्या आधी तिच्यावर बलात्कारही झाला आहे. तरुणीचं वय २१ वर्षे असून ती घरात एकटीच होती असंही समोर आलं आहे..पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासात असा अंदाज व्यक्त केला आहे की ज्या नोकराला काही दिवसांपूर्वी कामावरून काढून टाकलं होतं त्यानेच ही हत्या केलीय. संशयित आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास वेगाने केला जात आहे.