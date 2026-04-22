राजधानी दिल्ली हादरली! IRS अधिकाऱ्याच्या २१ वर्षीय मुलीची घरातच अत्याचारानंतर हत्या, मोबाईल चार्जरने गळा आवळला

Delhi Crime News राजधानी दिल्लीत एका बड्या अधिकाऱ्याच्या मुलीची घरातच हत्या झाल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. ही हत्या काही दिवसांपूर्वी कामावरून काढून टाकलेल्या नोकराने केली असावी असा संशय पोलिसांना आहे.
Capital Crime Former Servant Suspected in Woman Murder Case

सूरज यादव
दिल्लीत आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. हत्या करण्याआधी तरुणीवर अत्याचार झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. दक्षिण पूर्व दिल्लीत अमर कॉलनीत ही घटना घडली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास करत आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर पोलिसांनी घरातल्या नोकरावर संशय व्यक्त केला आहे. त्याला नुकतंच कामावरून काढून टाकलं होतं.

