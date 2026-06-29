देश

एक्सप्रेस वेवर एक्झिट चुकले, पुढे युटर्न ऐवजी रिव्हर्स घेतली कार; मागून स्कॉर्पिओची धडक, कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू

Delhi-Dehradun Expressway दिल्ली डेहराडून एक्सप्रेसवेवर एक्झिट कट चुकल्यानं रिव्हर्स कार घेणं चौघांच्या जीवावर बेतलं आहे. कारला मागून येणाऱ्या स्कॉर्पिओनं धडक दिल्यानं चौघांचा मृत्यू झाला.
Delhi-Dehradun Expressway Crash Leaves Four Dead

Delhi-Dehradun Expressway Crash Leaves Four Dead

Esakal

सूरज यादव
Updated on

एक्सप्रेस वेवर एक्झिट चुकल्यानं गाडी रिव्हर्स घेताना मागून येणाऱ्या गाडीने धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला असून घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. दिल्ली डेहराडून एक्सप्रेस वेवर हा अपघात झाला. रिव्हर्स येणाऱ्या कारला मागून येणाऱ्या स्कॉर्पिओने जोराची धडक दिल्याचं व्हायरल व्हिडीओत दिसत आहे. Four Killed After Reversing Car Hit on Delhi-Dehradun Expressway

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
accident
delhi
Express Way
viral video