एक्सप्रेस वेवर एक्झिट चुकले, पुढे युटर्न ऐवजी रिव्हर्स घेतली कार; मागून स्कॉर्पिओची धडक, कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू

एक्सप्रेस वेवर एक्झिट चुकल्यानं गाडी रिव्हर्स घेताना मागून येणाऱ्या गाडीने धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला असून घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. दिल्ली डेहराडून एक्सप्रेस वेवर हा अपघात झाला. रिव्हर्स येणाऱ्या कारला मागून येणाऱ्या स्कॉर्पिओने जोराची धडक दिल्याचं व्हायरल व्हिडीओत दिसत आहे. Four Killed After Reversing Car Hit on Delhi-Dehradun Expressway.दिल्ली डेहराडून एक्सप्रेस वेवर उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूर जिल्ह्यात हलगोया कट इथं हा अपघात झाला. या अपघाताचे सीसीटीव्ही फूटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. अपघातात मृत्यू झालेल्या चौघांचे कुटुंब हे हरियाणाचे होते. ते बहादूरगड इथून गंगास्नान आणि दर्शनासाठी हरिद्वारला निघाले होते..सर्दी झाल्यानं बाळाला सरकारी रुग्णालयात नेलं, उपचारानंतर दृष्टी गेली; चिमुकल्याचं आयुष्य अंधारात.हलगोया कट ओलांडून पुढे गेल्यावर आपल्याला वळायचं असल्याचं चालकाच्या लक्षात आलं. यामुळे कुटुंबियांनी कार पुढे नेऊन युटर्न घेत मागे येण्याऐवजी थेट रिव्हर्स घेतली. महामार्गाचं बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी ते रिव्हर्स येत होते. तेव्हा मागून येणाऱ्या स्कॉर्पिओ कारला याचा अंदाज आला नाही आणि जोराची धडक बसली. या धडकेनंतर कार अनेक फूटापर्यंत कार फरफटत गेली. यात दोन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे..अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये चिमुकल्यासह पती पत्नी आणि वृद्ध आईचा समावेश आहे. प्रवीण, त्यांची पत्नी प्रिती, आई सुदेश आणि ९ वर्षीय शिवांशवर काळाने घाला घातला. तर कुटुंबातील इतर तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.