देश

मद्यप्रेमींनो लक्ष द्या! पाच दिवस बंद राहणार दारुची दुकानं, 'या' तारखांचा असेल समावेश

Liquor Shops Closed for 5 Days : कायदा व सुव्यवस्था राखणे, धार्मिक भावना जपणे आणि राष्ट्रीय सण उत्सवाची प्रतिष्ठा कायम ठेवणे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
Liquor Shops Closed for 5 Days

Liquor Shops Closed for 5 Days

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

लागोपाट येणाऱ्या सण उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पाच दिवस मद्याची दुकानं बंद राहणार आहेत. दिल्ली सरकराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात अधिसुचना काढण्यात आली असून पाच दिवस ड्रायडे घोषित करण्यात आला आहे. २६ जानेवारी ते ३१ मार्च दरम्यान पाच दिवस दिल्लीत मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी असेल, असं उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.

Loading content, please wait...
delhi
liquor
drinking liquor
liquor ban
liquor shops

Related Stories

No stories found.