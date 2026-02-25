देश

Delhi Crime : राजधानी हादरली ! पत्नी अन् तीन मुलींची धारदार शस्त्राने गळे कापून हत्या, घटनेनंतर आरोपीने...

Wife and Children Killed : देशाची राजधानी दिल्ली मध्ये एका व्यक्तीने पत्नी आणि तीन मुलांची गळा चिरून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. घटना सर्वोदय विद्यालयाजवळील चंदन पार्क परिसरात उघडकीस आली.
Police and forensic teams investigate the crime scene in Chandan Park, Badli, where a man allegedly murdered his wife and three children in a brutal family killing incident.

Yashwant Kshirsagar
देशाची राजधानी दिल्लीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, एका व्यक्तीने आपल्या पत्नी आणि तीन अल्पवयीन मुलींची निर्घृण हत्या केली. आरोपी पतीने धारदार शस्त्राने त्यांचा गळा चिरला.यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Delhi Police

