Delhi Crime : राजधानी हादरली ! पत्नी अन् तीन मुलींची धारदार शस्त्राने गळे कापून हत्या, घटनेनंतर आरोपीने...

देशाची राजधानी दिल्लीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, एका व्यक्तीने आपल्या पत्नी आणि तीन अल्पवयीन मुलींची निर्घृण हत्या केली. आरोपी पतीने धारदार शस्त्राने त्यांचा गळा चिरला.यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोदय विद्यालयाजवळील चंदन पार्कमध्ये तीन मुली आणि एका महिलेसह चार जणांचा गळा चिरून खून करण्यात आल्याची माहिती बादली पोलिसांना मिळाली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना एका खोलीत तीन मुली आणि एका महिलेचे मृतदेह आढळले. त्यांचे गळे धारदार शस्त्राने चिरण्यात आले होते. घटनास्थळी गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि एफएसएल टीमला पाचारण करण्यात आले..Srirampur Crime: कौटुंबिक वादातून पतीचा खून; श्रीरामपूर येथील धक्कादायक घटना, संशय घेतल्याने टोकाचे पाऊल!.शेजाऱ्यांनी पोलिसांना दिली माहिती आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की मृत महिला अनिता आणि तीन अल्पवयीन मुली होती. मृत महिलेचा पती मुंचन केवट सकाळपासून फरार आहे आणि तो मुख्य संशयित आहे. शेजाऱ्यांना मृतदेह दिसले आणि त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. सीआरपीसी च्या कलम १०३(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी अनेक पथके तयार करण्यात आली आहेत.आरोपीने पत्नी आणि मुलींची निर्घृण हत्या का केली? याचे उत्तर अद्यापही अस्पष्ट आहे. पोलिस सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..