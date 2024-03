Crime News: दुसऱ्या दिवशी निघणार होती वरात, मात्र आदल्या रात्री वडिलांनीच केली मुलाची निर्घृण हत्या.. कारण ऐकून पोलीसही हैराण!

Crime News: राजधानी दिल्लीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. येथे लग्नाच्या एक रात्री वडिलांनी आपल्या मुलाची हत्या केली. ही घटना दिल्लीतील देवळी भागात घडली. घटनेनंतर वडील फरार झाले. पोलिसांनी त्याला गुरुवारी रात्री जयपूर येथून पकडले. गौरव सिंघल असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो दिल्लीत जिम चालवायचा. गौरववर 15 वार करण्यात आले.

दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवली एक्स्टेंशन येथील राजू पार्क येथून ७ मार्चच्या मध्यरात्री साडेबारा वाजता हत्येची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच तिगरी पोलीस ठाणे आणि पीसीआर व्हॅन घटनास्थळी पोहोचले. यादरम्यान गौरव सिंघल नावाच्या २९ वर्षीय तरुणावर चाकूने हल्ला झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. कुटुंबीयांनी त्याला मॅक्स रुग्णालयात नेले. यानंतर पोलिसांचे पथक हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच गौरवचा मृत्यू झाला होता. (The groom was going to leave the next day, but the father brutally killed the son the night before)