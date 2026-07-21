दिल्लीत अग्नितांडव! घराला लागलेल्या आगीत २ चिमुकल्या मुलींसह आईचा मृत्यू; दुसऱ्या घटनेत ४ गाड्या जळून खाक

दिल्लीतील लोधी कॉलनीत एका घरात लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झालाय. यात दोन मुलींसह त्यांच्या आईचा समावेश आहे. मंगळवारी पहाटे आगीची घटना घडली. या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली. आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आग आटोक्यात आणली. Delhi Blaze Leaves Three Dead, Four Vehicles Destroyed.अग्निशमन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी १० वाजून २१ मिनिटांनी आग लागल्याची माहिती मिळाली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्यानं आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं. मात्र या आगीच्या घटनेत दोन मुलींसह तिघांचा मृत्यू झाला आहे. महिलेचं वय ४५ वर्षे असून मुलींचं वय ७ आणि १३ वर्षे असल्याचं सांगण्यात येत आहे..हो, बर्गर खाल्ला! CJPच्या विजेता दहियानं दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला, मी दीड महिन्यापासून आंदोलनात.आग आटोक्यात आणल्यानंतर अग्निशमन दलाने घरात शोध घेतला असता एका महिलेसह तिच्या दोन मुलींचे मृतदेह आढळून आले. तिघींचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे शेजाऱ्यांसह परिसरातील नागरिकांना मोठा धक्का बसला आहे..आगीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र प्राथमिक तपासात शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फॉरेन्सिकची टीम आगीच्या कारणाचा शोध घेत आहे. अग्निशमन विभाग आणि पोलीस आजूबाजूच्या लोकांकडे चौकशी करत आहे. एकाच कुटुंबातीत तिघांच्या मृत्यूने हळहळ व्यक्त केली जात आहे..फतेहनगरमध्ये गाड्या जळून खाक दिल्लीत फतेह नगर इथल्या जेल रोडवर मंगळवारी पहाटे एका घरात आणि पार्किंगमध्येही आगीची घटना घडली. या आगीत दोन कार, दोन स्कुटींसह तीन मजली घराचं मोठं नुकसान झालं. चार गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. या आगीच्या घटनेवेळी दोन एलपीजी सिलिंडरचे स्फोट झाल्यानं आगीनं रौद्र रुप धारण केलं. स्फोटाच्या आवाजाने परिसर हादरला. सुदैवाने यात जिवीतहानी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.