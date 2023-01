दिल्ली येथे 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीच्या मध्यरात्री अपघातानंतर एका वाहनाखाली अडकलेल्या तरुणीला 7-8 किलोमीटरपर्यंत फरपटत नेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.दरम्यान या घटनेत मुलीचा मृत्यू झाला. तसेच त्याच्या अंगावरून सर्व कपडे फाडले गेले. मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणीच्या आईने अद्यापही आपल्या मुलीचा मृतदेह पाहिलेला नाही. माध्यमांशी बोलताना तिच्या आईने दोघींमधील अखेरचे संभाषण काय घडलं हे हे सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले. (Delhi Girl Drag Case mother reaction She Will Be Back Home By 10 pm )

दिल्लीतील सुलतानपुरी परिसरात कारने धडक देत फरफटत नेल्याने २० वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी पहाटे ४ वाजता रस्त्यावर नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह आढळला. मुलीच्या मृत्यूनंतर आईने माध्यामांना प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा: Delhi Crime : ऱ्हदय पिळवटून टाकणारी घटना, मद्यधुंद तरूणांनी कामाहून परतणाऱ्या तरुणीला ८ किमी नेलं फरपटत

आई मी रात्री १० वाजेपर्यंत घरी येते.....

माझ्यासाठी माझी मुलगीच सर्व काही होती. काल ती कामावर गेली होती. संध्याकाळी ५.३० वाजता तिने घर सोडलं होतं. रात्री १० पर्यंत घरी येईन असं सांगून ती गेली होती.

मला तिच्या अपघाताची माहिती देण्यात आली आहे. पण मी अद्याप तिचा मृतदेह पाहिलेला नाही. अशी माहितीही तिच्या आईने दिली. भावंडांमध्ये सर्वात मोठी असणाऱ्या तरुणीवर कुटुंबाची जबाबदारी होती. तिच्या मागे आई, चार बहिणी आणि दोन भाऊ असं कुटुंब आहे. काही वर्षांपूर्वी तिच्या वडिलांचं निधन झालं होतं.

हेही वाचा: Delhi crime : नराधमांनी फरफटत नेलेली तरुणी घरात एकटीच कमावणारी होती

कांझावाला येथील जोंटी गावाजवळ गाडीखाली मुलीचा मृतदेह अडकलेला पाहून रस्त्याने जाणाऱ्याने पोलिसांना फोन केला. एका खासगी समारंभात वेलकम गर्ल म्हणून काम करून ही मुलगी काल रात्री उशिरा घरी परतत असल्याची माहिती आहे. त्याच दरम्यान त्यांचा अपघात झाला. सध्या गाडी चालवणारा आरोपी अमितसह चार तरुणांना पोलिसांनी अटक केली आहेत.