EOL Vehicle: जुन्या वाहनधारकांना मोठा धक्का! १० वर्षांची डिझेल, १५ वर्षांची पेट्रोल कार होणार थेट जप्त; राज्य सरकारचा कडक निर्णय

जर तुम्ही दिल्लीत राहत असाल आणि तुमच्याकडे १० वर्षे जुनी डिझेल कार किंवा १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी पेट्रोल कार असेल. तर दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. दिल्ली सरकारच्या वाहतूक विभागाने आता असा निर्णय घेतला आहे की रस्त्यावर आढळणारी कोणतीही वाहने जप्त केली जातील आणि सूचना न देता ती रद्द केली जातील..दिल्ली वाहतूक विभागाने १४ फेब्रुवारी रोजी एक सार्वजनिक सूचना जारी करून असा इशारा दिला होता की, रस्त्यावर पार्क केलेले किंवा धावणारे कोणतेही जुने वाहन कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय स्क्रॅप केले जाईल. दिल्ली सरकारच्या मते, दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषण मानकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या मानकांनुसार, १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने एंड ऑफ लाइफ (EOL) श्रेणीत येतात..ही कारवाई टाळण्यासाठी, दिल्ली वाहतूक विभागाने जुन्या वाहनांच्या मालकांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचे आणि त्यांची वाहने दिल्लीबाहेर नेण्याचे आवाहन करणारी नोटीस जारी केली आहे. दिल्ली वाहतूक विभागाच्या सूचनेत म्हटले आहे की, "दिल्लीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चालणारी BS-III आणि कमी उत्सर्जन मानकांचे पालन करणारी जुनी वाहने कायद्यानुसार पूर्वसूचना न देता जप्त केली जातील आणि स्क्रॅप केली जातील. .अशा वाहनांच्या मालकांना NCR बाहेर हलवण्यापूर्वी NOC घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त, वाहतूक विभाग लवकरच दिल्लीतून जुनी (EOL) वाहने हटवण्याची मोहीम सुरू करणार आहे. यामुळे राजधानीत जुन्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू होईल.