देश

EOL Vehicle: जुन्या वाहनधारकांना मोठा धक्का! १० वर्षांची डिझेल, १५ वर्षांची पेट्रोल कार होणार थेट जप्त; राज्य सरकारचा कडक निर्णय

Old Car Notice News: रस्त्यांवर पार्क केलेली किंवा धावणारी १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आता पूर्वसूचना न देता जप्त केली जातील आणि रद्द केली जातील, असा सरकारने इशारा दिला आहे.
eol vehicle scrapping policy

eol vehicle scrapping policy

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही दिल्लीत राहत असाल आणि तुमच्याकडे १० वर्षे जुनी डिझेल कार किंवा १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी पेट्रोल कार असेल. तर दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. दिल्ली सरकारच्या वाहतूक विभागाने आता असा निर्णय घेतला आहे की रस्त्यावर आढळणारी कोणतीही वाहने जप्त केली जातील आणि सूचना न देता ती रद्द केली जातील.

Loading content, please wait...
Vehicle
car
delhi
Delhi government
Vehicle Policy
Damage vehicles

Related Stories

No stories found.