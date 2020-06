१० जूनपासून दारु होणार स्वस्त; राज्य सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली : १० जूनपासून दिल्लीत दारू स्वस्त होणार आहे. दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केजरीवाल सरकारने आकारलेले कोरोना शुल्क हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. यादरम्यान, देशातील सर्व दारूची दुकानं देखील बंद होती. परंतु, सरकारने ग्रीन झोन, ऑरेंज झोन आणि रेड झोनमध्ये लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात काही प्रमाणात शिथिलता दिली होती. त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करत दारूची दुकानं सुरू करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली होती. दारूची दुकानं सुरू झाल्यामुळे दारू खरेदी करण्यासाठी तळीरामांनी एकच गर्दी केली. त्यामुळे दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारे ५ मे पासून सर्व प्रकारच्या दारूवर ७० टक्के कोरोना शुल्क लागू केले होते. परिणामी राजधानी दिल्लीत दारूच्या दरात चांगलीच वाढ झाली होती.

Delhi Government has decided to withdraw the 'special corona fee' levied at 70% of the maximum retail price on all categories of liquor, with effect from 10th June 2020. pic.twitter.com/vDn3LPcA8p

— ANI (@ANI) June 7, 2020