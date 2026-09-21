देश

जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरणात 'एफआयआर'ची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली; कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

Delhi High Court Dismisses Plea for FIR and CBI Probe into Ex-Judge Yashwant Varma Cash Case: न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना ती स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला फटकारले.
Delhi High Court

Delhi High Court

esakal

संतोष कानडे
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Delhi High Court dismisses plea: माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागल्यानंतर कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड सापडल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची आणि सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे.

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