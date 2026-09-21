जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरणात 'एफआयआर'ची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली; कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

Delhi High Court dismisses plea: माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागल्यानंतर कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड सापडल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची आणि सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे. .अधिवक्ता घनश्याम दयालू उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना ती स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला फटकारले. "मी या याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, ही केवळ एक निरर्थक गोष्ट आहे, तुम्हाला यापेक्षा चांगले काही काम उरलेले नाही का?" अशी संतप्त टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली..Mangalwedha Drought: मंगळवेढ्यात पाणी-चाऱ्यासाठी काँग्रेसचे बेमुदत धरणे; काजू-बदामाच्या बैठकीवर चिरमुरे खाऊन आंदोलनाचा टोला.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अधिकारावर थेट प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित अधिकाऱ्यांना युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, एफआयआरसाठी याचिकाकर्त्याकडे कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली? यावर उपाध्याय यांनी ही असाधारण घटना असल्याने कनिष्ठ न्यायालय यात योग्य न्याय देऊ शकणार नाही, असा युक्तिवाद करत स्वतंत्र गुन्हेगारी चौकशीची गरज असल्याचे सांगितले..मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने ती मागे घेऊन पर्यायी कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची परवानगी मागितली, परंतु खंडपीठाने ती थेट फेटाळून लावली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही ७ ऑगस्ट रोजी अशाच प्रकारची याचिका फेटाळली होती..Nagpur Vacant Plots : मोकळ्या भूखंडांचा ताप; मनपाच्या तिजोरीवर ताण; १८ हजारांहून अधिक प्लॉट्सची स्वच्छता; मनपाने केला खर्च, करातून करणार वसुली.हे संपूर्ण प्रकरण १४ मार्च २०२५ रोजीचे आहे, जेव्हा यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश होते. त्यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले होते. आग विझवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान निवासस्थानातील आऊटहाऊसमध्ये पोत्यांमध्ये जळालेल्या नोटांचा मोठा साठा सापडल्याचा प्रकार समोर आला होता आणि यामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.