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OBC Reservation: भरती जाहिरातींतील गोंधळावर हायकोर्टाची नाराजी; ओबीसी आरक्षण नियमांवर सरकार अडचणीत, स्पष्टीकरणाची मागणी

Delhi High Court On OBC Reservation: दिल्ली शिक्षण संचालनालयाने विशेष शिक्षक पदासाठी जारी केलेल्या भरतीच्या जाहिरातीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सरकारला घेरले आहे.
Delhi High Court On OBC Reservation

Delhi High Court On OBC Reservation

ESakal

Vrushal Karmarkar
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दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या नियमांसंदर्भात दिल्ली सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकापाठोपाठ एक अधिसूचना, परिपत्रके आणि पत्रे जारी करून सरकारने असा गोंधळ निर्माण केला आहे की, केवळ उमेदवारांनाच नव्हे, तर न्यायालयालाही ओबीसी आरक्षणासाठी कोण पात्र आहे आणि कोण नाही हे समजणे कठीण झाले आहे. दिल्ली सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पूर्ण गोंधळ निर्माण केला आहे.

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