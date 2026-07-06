OBC Reservation: भरती जाहिरातींतील गोंधळावर हायकोर्टाची नाराजी; ओबीसी आरक्षण नियमांवर सरकार अडचणीत, स्पष्टीकरणाची मागणी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या नियमांसंदर्भात दिल्ली सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकापाठोपाठ एक अधिसूचना, परिपत्रके आणि पत्रे जारी करून सरकारने असा गोंधळ निर्माण केला आहे की, केवळ उमेदवारांनाच नव्हे, तर न्यायालयालाही ओबीसी आरक्षणासाठी कोण पात्र आहे आणि कोण नाही हे समजणे कठीण झाले आहे. दिल्ली सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पूर्ण गोंधळ निर्माण केला आहे. .न्यायालयाने नमूद केले की, अस्पष्ट भाषेतील वेळेवर जारी केलेल्या अधिसूचना आणि जाहिरातींनी संपूर्ण यंत्रणेला गोंधळात टाकले आहे. भरतीच्या जाहिरातीत पात्रतेच्या सर्व अटी स्पष्टपणे आणि सोप्या भाषेत नमूद केल्या पाहिजेत. 'नियम वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार असतील' असे केवळ नमूद करणे पुरेसे नाही. उमेदवाराने इंटरनेटवर प्रत्येक अधिसूचना आणि परिपत्रक शोधून आपली पात्रता निश्चित करावी अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. असे करणे केवळ अन्यायकारकच नाही, तर कायदेशीरदृष्ट्याही असमर्थनीय आहे..Crime News: विजेचे झटके अन् गरम सळीने चटके दिले, नंतर स्क्रू ड्रायव्हरने गुप्तांगात...; तरुणासोबत अमानवी कृत्य, कारण काय?.हे प्रकरण शिक्षण संचालनालयातील विशेष शिक्षकांच्या भरतीशी संबंधित होते. याचिकाकर्त्याने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गाअंतर्गत अर्ज केला होता. त्याचा दावा होता की, त्याच्या जातीचा समावेश दिल्लीसाठीच्या केंद्रीय ओबीसी यादीत आहे आणि त्यामुळे तो आरक्षणाच्या लाभांसाठी पात्र असावा. दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळाने उमेदवाराची उमेदवारी नाकारली, कारण त्याचे ओबीसी प्रमाणपत्र दिल्ली सरकारने जारी केलेले नव्हते. .भरतीच्या जाहिरातीत दिल्ली सरकारने विहित पद्धतीने जारी केलेले ओबीसी प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे नमूद केलेले असूनही, हे प्रमाणपत्र त्याच्या वडिलांना बिहार भवनकडून मिळालेल्या एका जुन्या प्रमाणपत्रावर आधारित होते. उच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की उमेदवाराची जात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात मोडत होती, परंतु त्याचे ओबीसी प्रमाणपत्र भरतीच्या जाहिरातीतील अटींशी सुसंगत नव्हते. .Agra Murder: आग्राचे 'दृश्यम' हत्याकांड! पतीचा मृतदेह बाथरूममध्ये एकटीने कसा दफन केला? पोलीस करणार 'क्राईम सीन रिक्रिएशन'!.न्यायालयाने नमूद केले की, जर उमेदवाराने जाहिरातीतील अटींना आव्हान न देता अर्ज केला असेल, तर तो नंतर त्या अटींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला स्पष्ट संदेश दिला की, भविष्यात भरतीच्या जाहिराती आणि आरक्षणाचे नियम स्पष्ट, सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीने जारी केले जावेत, जेणेकरून उमेदवारांना विनाकारण गैरसोय होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.