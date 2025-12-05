देश

Courtroom Drama: सुनावणी सुरू झाली अन् वकील तोंडावर टेप लावून आले; न्यायालयात घडला विश्वासघाताचा प्रसंग, न्यायाधीशही संतापले

Delhi High Court Lawyer Symbolic Protest: दिल्ली उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आर.के. सैनी तोंडावर लाल टेप लावून हजर; न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण करणारा प्रतीकात्मक निषेध, देशभर चर्चेत
दिल्ली उच्च न्यायालयात १ डिसेंबर रोजी एक अनपेक्षित प्रसंग घडला. अवमान न्याय प्रकरण आणि त्याच्याशी संबंधित रिट याचिकेची सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील आर.के. सैनी तोंडावर लाल रंगाची टेप चिकटवून खंडपीठासमोर हजर झाले. त्यांच्याकडे पंचवीस वर्षांहून अधिक अनुभव असल्याने न्यायमूर्तींनी प्रथम त्यांना दुखापत झाली का, अशी काळजी व्यक्त केली.

