Courtroom Drama: सुनावणी सुरू झाली अन् वकील तोंडावर टेप लावून आले; न्यायालयात घडला विश्वासघाताचा प्रसंग, न्यायाधीशही संतापले

दिल्ली उच्च न्यायालयात १ डिसेंबर रोजी एक अनपेक्षित प्रसंग घडला. अवमान न्याय प्रकरण आणि त्याच्याशी संबंधित रिट याचिकेची सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील आर.के. सैनी तोंडावर लाल रंगाची टेप चिकटवून खंडपीठासमोर हजर झाले. त्यांच्याकडे पंचवीस वर्षांहून अधिक अनुभव असल्याने न्यायमूर्तींनी प्रथम त्यांना दुखापत झाली का, अशी काळजी व्यक्त केली..टेप का लावली आहे?न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिश दयाल यांच्या खंडपीठाने सैनी यांना टेप का लावली आहे असे विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की, हा त्यांचा प्रतीकात्मक निषेध आहे. मागील सुनावणीदरम्यान त्यांना सातत्याने व्यत्यय आणला गेला आणि बोलण्यास मज्जाव केला गेला, म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीने आपला विरोध नोंदवला आहे..CJI SuryaKant यांच्या कोर्टात हाय-व्होल्टेज ड्रामा! महिला वकीलाच्या कृतीमुळे कोर्ट मार्शलला बोलवावं लागलं; पुढचा घटनाक्रम धक्कादायक!.वर्तन अत्यंत अनुचितखंडपीठाने मात्र हे वर्तन अत्यंत अनुचित ठरवले. न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, यापूर्वीच्या सुनावणीत सैनी यांनी केलेले युक्तिवाद अत्यंत दीर्घ आणि वारंवार पुनरुक्ती करणारे होते. दुसऱ्या पक्षाच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी खंडपीठाला त्यांना थांबवावे लागले होते, हा केवळ त्या प्रसंगी घडलेला प्रकार होता..न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमानआदेशात पुढे म्हटले आहे की, एवढ्या ज्येष्ठ वकिलाकडून न्यायालयाच्या सभेत असे वागणे अपेक्षित नव्हते. त्यांच्या कृतीमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान झाला आहे असे न्यायालयाला वाटते. तरीही खंडपीठाने सैनी यांच्याविरुद्ध कोणताही दंडात्मक किंवा अवमानाचा आदेश जारी न करण्याचा निर्णय घेतला..न्यायालयीन कामकाजात प्रतीकात्मक निषेधनंद किशोर या व्यक्तीने दाखल केलेल्या अवमान खटल्याची आणि त्याच्याशी निगडीत याचिकेची पुढील सुनावणी न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२६ पर्यंत तहकूब केली आहे. हा प्रकार बार अँड बेंच या कायदा क्षेत्रातील प्रसिद्ध संकेतस्थळाने प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याची देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयीन कामकाजात प्रतीकात्मक निषेध नोंदवण्याची ही पद्धत कितपत योग्य आहे, यावर आता मतप्रवाह विभागले गेले आहेत..CJI Suryakant संतापले! २००९चा खटला अजूनही अडकलेला... देशभरातील न्यायव्यवस्थेला दिला आदेश, पुढे काय होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.