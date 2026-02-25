High Court: ब्रेकअप ही सामान्य बाब; प्रेमसंबंध तुटणे म्हणजे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका आत्महत्येच्या खटल्यात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १०८ अंतर्गत केवळ संबंध तोडणे हे चिथावणी देण्याचे कारण नाही. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले की, आजकाल संबंध तोडणे आणि हृदयभंग होणे ही सामान्य गोष्ट आहे. परंतु केवळ नातेसंबंध तुटणे हे चिथावणीचा पुरावा नाही. प्रेमसंबंध तुटणे हे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही. .न्यायाधीश मनोज जैन यांनी स्पष्ट केले की, उपलब्ध पुराव्यांवरून, आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा प्रथमदर्शनी खटला सिद्ध होत नाही. जेव्हा आरोपीच्या कृतीमुळे पीडितेला स्वतःचा जीव घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही तेव्हाच आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा सिद्ध होतो. खटल्यादरम्यान न्यायालयात सादर केलेल्या महिलेच्या वैयक्तिक डायरीमध्ये तिने आरोपीशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तिने धर्मांतरासाठी कोणत्याही दबावाचा उल्लेख केला नाही. .राज्याच्या मंत्रिमंडळात जुने नेते कायम राहू शकत नाही, नवीन चेहरे...; उपमुख्यमंत्र्यांचं सुचक वक्तव्य, असं नेमकं का म्हणाले?.तिच्या मैत्रिणींच्या विधानांवरून असे दिसून आले की, त्या पुरूषाने दुसऱ्याशी लग्न केल्यानंतर तिला खूप दुःख झाले होते. त्यांच्या मैत्रिणींनी धर्मांतरासाठी कोणत्याही अटी किंवा दबावाचा उल्लेख केला नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, दोघांनी संवाद थांबवणे आणि महिलेच्या आत्महत्येमध्ये लक्षणीय अंतर होते. हे मान्य केले की हे एका तुटलेल्या नात्याचे प्रकरण होते. ज्यामध्ये महिलेला तिच्या जोडीदाराला दुसऱ्या कोणासोबत पाहण्याचा धक्का सहन झाला नसावा..ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका २७ वर्षीय महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. नंतर महिलेच्या वडिलांनी पोलिस तक्रार दाखल केली. ज्यामध्ये नूर मोहम्मद नावाच्या एका पुरूषाने लग्नाची अट म्हणून तिला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला. या दबावामुळे त्यांच्या मुलीने आत्महत्या केली. तक्रारीच्या आधारे, आरोपीला अटक करण्यात आली..CJI SuryaKant: एनसीईआरटीचा धडा वादाच्या भोवऱ्यात! न्यायिक भ्रष्टाचार प्रकरणावर सरन्यायाधीशांचा थेट इशारा!.जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान, आरोपीने न्यायालयाला सांगितले की तो आठ वर्षांपासून त्या महिलेशी संबंधात होता. त्यांनी लग्न करण्याचा विचारही केला होता. त्यांच्या कुटुंबियांचा धर्म वेगळा असल्याने त्यांचा या नात्याला विरोध होता. यामुळे ते वेगळे झाले. नूर मोहम्मदने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्यानंतर पाच दिवसांनी, महिलेने आत्महत्या केली. आरोपीने असेही म्हटले की महिलेचा मृत्यू त्याच्याकडून कोणत्याही दबावामुळे झाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.