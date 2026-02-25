देश

High Court: ब्रेकअप ही सामान्य बाब; प्रेमसंबंध तुटणे म्हणजे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

High Court judgment: ब्रेकअप होणे सामान्य आहे. ते आत्महत्येला प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.
relationship breakup not abetment

relationship breakup not abetment

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका आत्महत्येच्या खटल्यात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १०८ अंतर्गत केवळ संबंध तोडणे हे चिथावणी देण्याचे कारण नाही. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले की, आजकाल संबंध तोडणे आणि हृदयभंग होणे ही सामान्य गोष्ट आहे. परंतु केवळ नातेसंबंध तुटणे हे चिथावणीचा पुरावा नाही. प्रेमसंबंध तुटणे हे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही.

Loading content, please wait...
high court
Court
delhi high court
breakup

Related Stories

No stories found.