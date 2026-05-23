Private School Fees: खाजगी शाळा शैक्षणिक सत्रापूर्वी सरकारी परवानगीशिवाय शुल्क वाढवू शकतात, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, राष्ट्रीय राजधानीतील खाजगी शाळा आणि विनाअनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळांना शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला शुल्क वाढवण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाची पूर्वपरवानगी किंवा मंजुरीची आवश्यकता नाही. या शाळा शिक्षण संचालनालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला शुल्क वाढवू शकतात, मात्र त्यासाठी प्रस्तावित शुल्क रचना शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी जाहीर करणे आवश्यक आहे. .न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा शाळांचे एकमेव वैधानिक बंधन म्हणजे सत्र सुरू होण्यापूर्वी प्रस्तावित शुल्काचा संपूर्ण तपशील शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करणे हे आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण संचालनालयाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी निकाल देताना सांगितले की, दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा, १९७३ च्या कलम १७(३) नुसार, अशा शाळांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शुल्कवाढ लागू करण्यापूर्वी शिक्षण संचालनालयाच्या मंजुरीची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही..न्यायालयाने म्हटले की, 'डीएसई कायद्याच्या कलम १७(३) अन्वये, कोणत्याही खाजगी, विनाअनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळेला शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला आपले शुल्क वाढवण्यासाठी कोणत्याही पूर्वपरवानगीची किंवा मंजुरीची आवश्यकता नाही आणि शाळेवरील एकमेव वैधानिक बंधन म्हणजे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी शिक्षण संचालनालयाकडे आपल्या प्रस्तावित शुल्काचा तपशील सादर करणे हे आहे.'.खंडपीठाने स्पष्ट केले की, चालू शैक्षणिक सत्रादरम्यान एखाद्या शाळेला अचानक शुल्क वाढवायचे असल्यास, त्यासाठीच पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. चालू शैक्षणिक सत्रादरम्यान एखाद्या शाळेला शुल्क वाढवायचे असल्यास शिक्षण विभागाची (DoE) पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाची भूमिका नियामक असून, खाजगी शाळा नफेखोरी, शिक्षणाचे व्यापारीकरण किंवा प्रतिविद्यार्थी शुल्क आकारणे यांसारख्या गोष्टींमध्ये गुंतणार नाहीत याची खात्री करण्यापुरतीच मर्यादित आहे..शुल्कवाढीचा प्रस्ताव फेटाळणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या अनेक आदेशांना आव्हान देणाऱ्या दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंजच्या नेतृत्वाखालील याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सद्य प्रकरणे स्पष्टपणे दाखवतात की, एखादे सार्वजनिक प्राधिकरण कायद्याच्या मूळ तरतुदींकडे आणि प्रचलित प्रथेकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून कृती करण्याचा आग्रह कसा धरू शकते. शाळेचे आर्थिक व्यवहार कसे चालवावेत हे ठरवणे किंवा त्यात सूक्ष्म-व्यवस्थापन करणे हे शिक्षण विभागाचे काम नाही..सुनावणीदरम्यान, शाळांनी असा युक्तिवाद केला की शिक्षण विभाग त्यांचे शुल्कवाढीचे प्रस्ताव मनमानीपणे फेटाळत आहे. ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था चालवण्याच्या अधिकाराला बाधा येत आहे. दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा आणि नियमांनुसार, एखादी शाळा नफा कमावण्यात किंवा व्यापारीकरणात गुंतलेली असल्याचे आढळल्यासच शिक्षण विभाग शुल्क निश्चितीमध्ये हस्तक्षेप करू शकतो. न्यायालयाने सहमती दर्शवली. न्यायालयाने नमूद केले की, कायद्यानुसार, चालू शैक्षणिक सत्रादरम्यान प्रस्तावित वाढ होत असेल तरच वगळता, खाजगी, विनाअनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळेला शुल्कवाढीसाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही. दिल्ली शालेय शिक्षण नियमांच्या नियम १८० अंतर्गत दाखल केलेल्या विवरणपत्राच्या आधारावर, कायद्याच्या कलम १८(५) अंतर्गत लेखापरीक्षणानंतरच नफाखोरी किंवा व्यापारीकरणाचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो..न्यायमूर्ती भंभानी यांनी असेही नमूद केले की, शिक्षण विभागाच्या आदेशातील नफेखोरी किंवा व्यापारीकरणाचे अनेक आरोप ठोस निष्कर्षांवर आधारित नव्हते. न्यायालयाने या आरोपांना, शाळांना लागू असलेल्या लेखा नियमांविषयी शिक्षण विभागाच्या गैरसमजातून उद्भवलेली निराधार विधाने म्हटले. दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा आणि नियमांनुसार, खाजगी विनाअनुदानित संलग्न शाळांना आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त आहे. शाळा त्यांचे आर्थिक व्यवहार कसे चालवतात हे ठरवणे किंवा त्यात सूक्ष्म व्यवस्थापन करणे ही शिक्षण विभागाची भूमिका नाही..न्यायालयाच्या मते, डीएसई कायदा आणि डीएसई नियमांनुसार, एका खाजगी, विनाअनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळेला आर्थिक स्वायत्तता असते आणि शाळेचे आर्थिक व्यवहार कसे चालवायचे हे ठरवणे किंवा त्यात सूक्ष्म व्यवस्थापन करणे ही शिक्षण विभागाची भूमिका नाही. न्यायालयाने, जमीन कलमाच्या अधीन असलेल्या शाळा आणि अशा कलमाच्या अधीन नसलेल्या शाळा यांच्यातील शिक्षण विभागाने केलेला भेदही फेटाळून लावला. .न्यायालयाने असे मत मांडले की, जमीन कलम, जे सहसा वाटप पत्रातील एक अट असते, ते कायदा आणि नियमांच्या चौकटीतच काम केले पाहिजे आणि ते शिक्षण विभागाच्या वैधानिक अधिकारांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. खाजगी विनाअनुदानित शाळांना भविष्यातील वाढ आणि विकासासह वैध गरजांसाठी निधीचा वाजवी अतिरिक्त साठा ठेवण्यापासून रोखता येणार नाही. शाळांनी असा युक्तिवाद केला की, शिक्षण संचालनालयाने असा अतिरिक्त निधी ठेवणे याला "नफेखोरी" म्हणता येणार नाही, आणि न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला..न्यायालयाने असे मत मांडले की, एखाद्या खाजगी, विनाअनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळेत अतिरिक्त निधीची उपलब्धता, तो कितीही भरीव असला तरी, केवळ त्या आधारावर शिक्षण संचालनालय असा निष्कर्ष काढू शकत नाही की, ती शाळा व्यापारीकरण किंवा नफेखोरीत गुंतलेली आहे आणि त्यामुळे शाळेच्या शुल्कवाढीला आक्षेप घेऊ शकत नाही. व्यापारीकरण किंवा नफेखोरीच्या पैलूची चौकशी आणि निर्धारण शिक्षण संचालनालयाकडून केवळ शाळेचे संपूर्ण आर्थिक लेखापरीक्षण केल्यानंतरच केले जाऊ शकते..उच्च न्यायालयाने शाळांना मागील शैक्षणिक सत्रातील थकीत शुल्क वसूल करण्यास परवानगी नाकारली. न्यायालयाने म्हटले की, काही प्रस्ताव २०१६-१७ सालातील असून, त्यांना आता परवानगी दिल्यास पालक आणि विद्यार्थ्यांवर एक मोठा आणि अवाजवी भार पडेल. शाळांनी प्रस्तावित केलेली पूर्वीची शुल्कवाढ केवळ एप्रिल २०२७ मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील श 