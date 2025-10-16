Delhi High Court lawyer Video Viral : ऑनलाईन कोर्टात वकिलाचा 'रोमान्स' कॅमेऱ्यात कैद; हायकोर्टातील धक्कादायक प्रकार तुफान व्हायरल

दिल्ली हायकोर्टाच्या व्हर्च्युअल सुनावणीपूर्वी वकिलाचा खासगी क्षण कॅमेरात कैद झाला.हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत असून नागरिकांमध्ये संताप आहे.न्यायालयीन शिस्त आणि मर्यादा मोडल्यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..Delhi High Court lawyer Video Viral : कोर्टरूममध्ये न्यायाधीशांचे फटकारे, गंभीर युक्तिवाद किंवा कायदेशीर मुद्द्यांवरची चर्चा हे दृश्य अनेकदा पाहायला मिळते. मात्र, यावेळी काहीतरी वेगळंच घडलं आहे. Delhi High Court च्या व्हर्च्युअल कोर्टातील सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच एका वकिलाचा खासगी क्षण लाईव्ह कॅमेरात कैद झाला आणि तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर अक्षरशः वणव्यासारखा पसरतो आहे..नेमकं काय घडलं?मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार मंगळवारी घडला. कोर्टाची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी न्यायाधीश अद्याप लॉग इन झाले नव्हते. वकिलांसह इतर सर्व सहभागी ऑनलाईन प्रतीक्षेत होते. याच दरम्यान संबंधित वकिलाने आपला कॅमेरा ऑन ठेवलेला असताना अनपेक्षित प्रसंग घडला..Dinesh Gundu Rao : RSS भाजपचाच एक घटक, संघावर बंदी घालण्यात चुकीचं काय? मंत्री खर्गेंचा दाखला देत काय म्हणाले आरोग्य मंत्री?.व्हिडिओमध्ये वकील त्यांच्या खोलीत कोर्टाचा गणवेश परिधान करून बसलेले दिसतात. त्यांच्या समोर साडी परिधान केलेली एक महिला उभी असते. अचानक वकील त्या महिलेचा हात पकडतात आणि तिला आपल्याकडे खेचतात. महिला सुरुवातीला अस्वस्थ दिसते, थोडा विरोध करते; मात्र वकील तिच्या गालावर चुंबन घेतात. हा सगळा प्रकार कोर्टाच्या लाईव्ह कॅमेरात स्पष्टपणे कैद होतो..नेटिझन्सकडून संताप व्यक्तहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटिझन्सकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी वकिलाच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कोर्टातील शिस्त आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. संबंधित वकील आणि महिलेची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. वकिलाच्या या वर्तनाने पुन्हा एकदा व्हर्च्युअल कोर्टातील शिस्त आणि मर्यादांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.