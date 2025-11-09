Delhi IGI Airport: एयरपोर्टवर १५ तासांचा तांत्रिक अडथळा, विमान वाहतूक पुन्हा सुरळीत

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेतील बिघाडामुळे विस्कळित झालेली विमान वाहतूक अखेर सुरळीत झाली. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाने सांगितले, की विमानतळावरील उड्डाणांचे संचालन सुरू आहे. उड्डाणांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रवाशांनी आपल्या विमानकंपन्यांशी संपर्क साधण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या..इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हवाई वाहतूक नियंत्रण प्रणालीमध्ये आलेल्या बिघाडामुळे ८०० हून अधिक उड्डाणे रखडली होती. तसेच काही उड्डाणे रद्दही करण्यात आल्याने प्रवाशांची कोंडी झाली होती..हवाई वाहतूक नियंत्रणाच्या उड्डाणांना साहाय्य करणाऱ्या ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम मध्ये तांत्रिक अडचण १५ तासांहून अधिक काळानंतर काल रात्री नऊच्या सुमारास सोडविल्याचे विमानतळ प्राधिकरणाने जाहीर केले..इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एकूण चार धावपट्ट्या असून दररोज दीड हजारांहून अधिक उड्डाणांचे संचालन केले जाते. दिल्ली विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या डायल (दिल्ली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड) या कंपनीने आज सकाळी स्पष्ट केले की वाहतूक नियंत्रण प्रणालीत अडथळा आणणारी तांत्रिक समस्या सुधारत आहे..Mumbai Airport: महत्त्वाची बातमी! मुंबई विमानतळाच्या दोन्ही धावपट्ट्या बंद राहणार; का अन् कधी? जाणून घ्या....दिल्ली विमानतळावरील विमानसेवा सुरळीत होत असून सर्व संबंधित अधिकारी कोणत्याही प्रकारची असुविधा कमी करण्यासाठी कार्यरत आहेत. प्रवाशांनी उड्डाणांच्या अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित विमानकंपन्यांशी संपर्क साधावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.