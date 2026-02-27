Delhi Liquor Scam : ‘सीबीआय’ने घेतली उच्च न्यायालयात धाव; कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान

CBI appeals in High Court in Delhi Liquor Scam Case : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांची आज कथित मद्य घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना आणि इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. केजरीवाल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला ऐतिहासिक म्हटले आणि भाजपवर कट रचल्याचा आरोप केला. या सर्वांमध्ये, सीबीआयने आता कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
यापूर्वी, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर, आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण भाजपने देशातील सर्वात प्रामाणिक पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि त्यांचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना बदनाम करण्यासाठी बनावट दारू घोटाळा रचला. संपूर्ण सरकार आणि त्यांच्या सर्व तपास यंत्रणांनी हे सिद्ध करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, परंतु भ्रष्टाचाराचा एक पैसाही सिद्ध करू शकले नाहीत."
पक्षाने म्हटले आहे की, आज न्यायालयात हे सिद्ध झाले आहे की हे संपूर्ण कट आम आदमी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी रचण्यात आले होते. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयावरून हे सिद्ध होते की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष हे अत्यंत प्रामाणिक आहेत. पक्ष सर्व कट रचण्यांविरुद्ध लढेल, भाजपचे खोटेपणा आणि फसवणुकीचे राजकारण संपवेल आणि भारताला जगातील नंबर वन देश बनवेल.
