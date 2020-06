दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडुत लॉकडाऊन वाढणार? राज्य सरकारकने दिली माहिती

नवी दिल्ली, ता. 12 : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव देशात वाढत चालला आहे. त्यामुळे अजुनही लोकांच्या मनात लॉकडाऊनबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. देशात महाराष्ट्र, तामिळनाडु आणि दिल्लीत रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे. यामुळे या राज्यांमध्ये लॉकडाऊन 15 जूनपासून पुन्हा कडक केले जाणार अशी चर्चा केली जात आहे. मात्र असं काही होणार नसून संबंधित राज्यांच्या सरकारकडून याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं सांगितलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी ट्विटरवर म्हटलं की, लॉकडाऊन पुन्हा जाहीर केलेला नाही. नागरिकांनी कुठेही गर्दी करू नये. शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करा आणि स्वतःची काळजी घ्या. असं आवाहनही त्यांनी राज्यातील जनतेला केलं आहे. आदित्य ठाकरे यांनीही लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं म्हटलं आहे.

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, लॉकडाऊनबाबत चुकीच्या बातम्यांकडे लक्ष देऊ नका. महाराष्ट्रात सध्या नवीन सुरुवात होत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांना आवाहन केलंय की सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा ज्यामुळे पुन्हा लॉकडाऊनची परिस्थिती उद्भवणार नाही.

Please do not give into fake news about lockdown. As of now, Begin Again is in motion. @CMOMaharashtra Uddhav Thackeray ji has appealed to all citizens to ensure social distancing, so as to not get even close to a lockdown. Safety of citizens is and will be the only parameter.

