५०० रुपयात कुणासोबतही झोपता, तर माझ्या पतीसोबत...; दिल्लीत तरुणींसोबत दाम्पत्याचं गैरवर्तन

देशातील विविध राज्यांत ईशान्य भारतातील नागरिकांना वर्णभेदाचा सामना करावा लागल्याच्या अनेक घटना अलीकडे समोर आल्या आहेत. अशीच एक घटना आता राजधानी दिल्लीमध्ये घडली आहे. येथे एका दाम्पत्याने ईशान्य भारतातील तीन महिलांना त्यांच्या दिसण्यावरून अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, संबंधित दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तिन्ही महिला दिल्लीमध्ये वास्तव्यास असून त्या मूळच्या ईशान्य भारतातील आहेत. रविवारी त्यांच्या घरी एसी बसवण्याचे काम सुरू होते. त्यावेळी भिंतींना ड्रिल करताना थोडी धूळ खाली राहणाऱ्या आरोपी दाम्पत्याच्या गॅलरीत पडली. यावरून दाम्पत्याने मेकॅनिकशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती शांत करण्यासाठी महिलांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र दाम्पत्याने त्यांच्याशीही वाद घालत अश्लील व अवमानकारक शब्दांत शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे..Viral: मुंबईत धक्कादायक घटना! बुकिंग रद्द केली, थेरपिस्टचा संताप उफाळला; थेट महिला ग्राहकाला मारहाण अन्... व्हिडिओ व्हायरल ."तुम्ही मसाज पार्लरमध्ये काम करता, ५०० रुपये घेऊन कुणासोबतही झोपता, माझ्या नवऱ्यासोबत झोपा, मी तुम्हाला ५०० रुपये देते," अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करत त्यांना अपमानित करण्यात आल्याचे महिलांनी सांगितले. या प्रकारानंतर महिलांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन दाम्पत्याविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधितांवर गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगितले..Crime: धक्कादायक! समलिंगी संबंध ठेवण्यास विद्यार्थिनीचा नकार; आत्यानं रुद्राक्षाच्या माळांनी गळा दाबून संपवलं.याबाबत बोलताना महिलांनी सांगितले, "आम्हीही भारताचेच नागरिक आहोत; मात्र वेगळे दिसतो म्हणून आमच्याशी असा भेदभाव केला जातो. दिल्लीमध्ये 'मोमो', 'चाउमीन', 'चिंकी' असे शब्द आम्ही वारंवार ऐकले आहेत; पण यावेळी झालेली शिवीगाळ असह्य होती. आम्ही नव्या पिढीतील आहोत; आता हे बदलणे गरजेचे आहे.", "हा केवळ आमचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण ईशान्य भारतातील लोकांचा प्रश्न आहे. म्हणूनच आम्ही तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आलो आहोत. पोलिसांनी आमची तक्रार नोंदवली असून पुढील कारवाईची आम्ही वाट पाहत आहोत," असेही त्यांनी नमूद केले.