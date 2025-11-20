दहावीच्या विद्यार्थ्याचा शिक्षकांकडून छळ… दिल्ली मेट्रो प्लॅटफॉर्मवरून उडी मारत जीवन संपवलं! शेवटचं वाक्य अंगावर काटा आणणारं

दिल्लीतील राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशनवरून प्लॅटफॉर्मवर उडी मारून दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवले. मूळचा सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील ढवळेश्वर येथील शौर्य प्रदीप पाटील असे या अल्पवयीन विद्यार्थ्याचे नाव आहे. त्याचे वडील प्रदीप पाटील हे सोने-चांदी गाळण्याचा व्यवसाय करतात आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून कुटुंबासह दिल्लीत स्थायिक आहेत..घटना १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी अडीच वाजता घडली. शौर्य नेहमीप्रमाणे सकाळी साडेसात वाजता शाळेसाठी घरातून निघाला होता. त्याच्या वडिलांना त्याच दिवशी कोल्हापूरला आजारी आईला भेटण्यासाठी जायचे होते. दुपारी अचानक आलेल्या फोनवर त्यांना कळाले की, त्यांचा मुलगा मेट्रो स्टेशनवरून पडला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Delhi Blast Plan : काय आहे Dead Drop ईमेल? जे वापरुन दहशतवाद्यांनी दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा कट रचला..समोर आला धक्कादायक प्लॅन.शौर्यच्या शाळेच्या बॅगेतून एका पानाची सुसाइड नोट मिळाली. त्यात त्याने आई-वडिलांची माफी मागितली आणि लिहिले की, “माझे अवयव गरजूंना दान करा.” त्याने स्पष्टपणे नमूद केले की, शाळेतील काही शिक्षक आणि प्रिंसिपल यांनी सतत छोट्या-छोट्या कारणांसाठी त्याला मानसिक छळ केला. तो लिहितो, “त्यांच्यामुळे मी हे पाऊल उचलतोय. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही मुलाला असा त्रास होऊ नये.”.वडिलांच्या तक्रारीवरून राजेंद्र नगर पोलीस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रदीप पाटील यांनी मुख्यध्यापक, को-ऑर्डिनेटर आणि दोन अन्य शिक्षकांवर थेट आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून मुलगा घरी येऊन सतत रडत होता आणि शिक्षक त्याला डिवचत असल्याची तक्रार करत होता. पालकांनी अनेकदा शाळेत जाऊन मुख्यध्यापकांना भेटून विनंत्या केल्या, पण काहीही बदल झाला नाही..सहकाऱ्यांनी सांगितले की, मागील चार-पाच दिवस एका शिक्षिकेने शौर्यला सतत धमकी देत होती की, “तुझ्या पालकांना बोलावून तुझं दाखला काढून टाकेन.” १८ नोव्हेंबरला तो वर्गात पाय घसरून पडला तेव्हा त्या शिक्षिकेने वर्गासमोर त्याला “हा ड्रामा करतोय, ओव्हरॲक्टिंग करतोय” असे म्हणत ओरडले. शौर्य रडू लागला तेव्हा शिक्षिकेने म्हटले, “तू कितीही रड, मला काही फरक पडत नाही.” यावेळी मुख्याध्यापक उपस्थित होते, पण त्यांनी त्या शिक्षिकेने त्याला धक्काही दिल्याचा दावा सहकाऱ्यांनी केला आहे..पोलिसांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये शौर्य एकटाच प्लॅटफॉर्मवर येताना आणि नंतर उडी मारताना दिसत आहे. गुन्हा दाखल झाला असून शिक्षक आणि प्रिंसिपल यांची चौकशी सुरू आहे. शौर्यच्या पार्थिवावर दिल्लीतच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याची अंगदानाची इच्छा पूर्ण करण्याबाबत कुटुंबाने विचार करत असल्याचे समजते..Delhi Blast : दिल्लीतील न्यायालये बॉम्बने उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर; लाल किल्ला स्फोटानंतर राजधानीत पुन्हा खळबळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.