देश

दहावीच्या विद्यार्थ्याचा शिक्षकांकडून छळ… दिल्ली मेट्रो प्लॅटफॉर्मवरून उडी मारत जीवन संपवलं! शेवटचं वाक्य अंगावर काटा आणणारं

Alleged Teacher Harassment case : शिक्षकांच्या छळामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सुसाइड नोटमधील आरोप, पालकांची धावपळ आणि दिल्ली पोलिसांच्या तपासामुळे धक्कादायक माहिती उघड
shorya patil case

shorya patil case

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दिल्लीतील राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशनवरून प्लॅटफॉर्मवर उडी मारून दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवले. मूळचा सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील ढवळेश्वर येथील शौर्य प्रदीप पाटील असे या अल्पवयीन विद्यार्थ्याचे नाव आहे. त्याचे वडील प्रदीप पाटील हे सोने-चांदी गाळण्याचा व्यवसाय करतात आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून कुटुंबासह दिल्लीत स्थायिक आहेत.

Loading content, please wait...
crime
delhi
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com