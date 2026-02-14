Solid Waste Rules: घन कचरा व्यवस्थापन नियम बदलणार! ओला आणि सुका कचरा आता वेगवेगळ्या दिवशी घेणार; सुचनांचे उल्लंघन केल्यास दंड

दिल्ली महानगरपालिका शहरातील कचरा संकलन प्रणाली पूर्णपणे आमूलाग्र करण्याची तयारी करत आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर, राजधानीच्या सर्व वॉर्डांमध्ये दर आलटून पालटून दिवस कचरा संकलन राबविले जाईल. नवीन आराखड्यानुसार, आठवड्यातून चार दिवस घरातून ओला कचरा गोळा केला जाईल: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार. उर्वरित दिवसांत सुका कचरा गोळा केला जाईल. या बदलाचा उद्देश घरगुती पातळीवर कचरा वर्गीकरणाची सवय मजबूत करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आहे..हे पाऊल अलिकडेच अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ नुसार आहे. जे २०१६ च्या नियमांची जागा घेतील. नवीन तरतुदींनुसार, कचऱ्याचे चार श्रेणींमध्ये विभाजन करणे अनिवार्य असेल - ओला, कोरडा, स्वच्छताविषयक आणि विशेष काळजी - हे नियम शहरी आणि ग्रामीण भागात समान रीतीने लागू केले जातील. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सविस्तर उपनियम अद्याप जारी झालेले नाहीत, परंतु प्रमुख मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीवर एकमत झाले आहे. .Railway News: सामान्य डब्यांनाही एसीसारखी स्वच्छता असणार! भारतीय रेल्वेचा मोठा निर्णय; ट्रेन प्रवासात ऐतिहासिक बदलाची नांदी.७ फेब्रुवारी रोजी, आयुक्त संजीव खिरवार यांनी विभागीय उपायुक्त आणि इतर भागधारकांसोबत एक दीर्घ आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. जिथे अंमलबजावणी रोडमॅपवर चर्चा करण्यात आली. संपूर्ण शहरात एकाच वेळी बदल लागू करण्याऐवजी, निवडक वॉर्डांमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाईल. स्थानिक मूल्यांकनांवर आधारित, उपायुक्त टप्प्याटप्प्याने योजना विकसित करतील आणि यशस्वी झाल्यास, ती इतर वॉर्डांमध्ये विस्तारित केली जाईल..१००% घरोघरी जाऊन संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महानगरपालिका प्रत्येक प्रभागासाठी एक धोरण विकसित करेल. या मॉडेलमध्ये प्रथम मर्यादित क्षेत्रांमध्ये सुधारणा अंमलात आणणे, त्यांचा आढावा घेणे आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांचा विस्तार करणे समाविष्ट असेल. परिपत्रकात असेही स्पष्ट केले आहे की, विद्यमान कचराकुंडीवरील भार कमी करण्यासाठी विलग केलेला कचरा केंद्रीकृत आणि विकेंद्रित प्रक्रिया युनिट्समध्ये वाहून नेला जाईल आणि भविष्यात प्रक्रिया सुविधांच्या विकासासाठी नवीन ठिकाणे ओळखली जातील..कचरा वर्गीकरण, घरोघरी जाऊन संकलन आणि प्रमुख कचरा उत्पादकांकडून अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल. हा अधिकारी शून्य कचरा वसाहती आणि स्थानिक प्रक्रिया युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील जबाबदार असेल. सर्व मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणारे घटक महामंडळाच्या "311" अॅपद्वारे ओळखले जातील आणि त्यांची नोंदणी केली जाईल. .PM-Rahat Scheme: मोठी बातमी! रस्ता अपघातात जखमी झाल्यास रुग्णालयात ठेव भरावी लागणार नाही; सरकारकडून अपघातग्रस्तांना दिलासा.बँक्वेट हॉल, रिसॉर्ट्स, फार्महाऊस, शैक्षणिक संस्था, हॉटेल्स आणि मोटेल्स यांसारख्या आस्थापनांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी बारकाईने निरीक्षण केले जाईल. या प्रस्तावात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाच्या नोटिसा बजावल्या जातील. तर ज्या संस्थांचे पालन होईल त्यांना मालमत्ता कर सवलतींसारखे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. दंड आणि प्रोत्साहनांची ही दुहेरी रणनीती राजधानी स्वच्छ ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल असा महामंडळाचा विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.