Solid Waste Rules: घन कचरा व्यवस्थापन नियम बदलणार! ओला आणि सुका कचरा आता वेगवेगळ्या दिवशी घेणार; सुचनांचे उल्लंघन केल्यास दंड

Waste Collection System Change: १ एप्रिलपासून शहरातील कचरा संकलन व्यवस्थेत एक मोठा बदल राबवत आहे. ओला आणि सुका कचरा आता वेगवेगळ्या दिवशी घरोघरी जाऊन गोळा केला जाईल.
Vrushal Karmarkar
दिल्ली महानगरपालिका शहरातील कचरा संकलन प्रणाली पूर्णपणे आमूलाग्र करण्याची तयारी करत आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर, राजधानीच्या सर्व वॉर्डांमध्ये दर आलटून पालटून दिवस कचरा संकलन राबविले जाईल. नवीन आराखड्यानुसार, आठवड्यातून चार दिवस घरातून ओला कचरा गोळा केला जाईल: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार. उर्वरित दिवसांत सुका कचरा गोळा केला जाईल. या बदलाचा उद्देश घरगुती पातळीवर कचरा वर्गीकरणाची सवय मजबूत करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आहे.

