Delhi Diwali Firecracker Accident : दिवाळीच्या दिवशी भीषण दुर्घटना; फटाक्याचे रॉकेट पोटात घुसल्याने १० वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू

Delhi Diwali Firecracker Accident in Narela : दिवाळीचा सण म्हणजे आनंद, उत्साह आणि रोषणाईचा उत्सव. मात्र, दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी दिवाळीचा आनंद क्षणात दुःखात बदलला. फटाके फोडताना झालेल्या भीषण अपघातात १० वर्षांच्या चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. फटाक्याचे रॉकेट थेट मुलाच्या पोटात शिरल्याने तो गंभीर जखमी झाला होता. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही दुर्दैवी घटना दिल्लीतील नरेला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या राजीव कॉलनीमध्ये घडली. रविवारी दिवाळीच्या पूजेनंतर कुटुंबीय फटाके फोडून सण साजरा करत होते. याचवेळी १० वर्षांचा मुलगाही फटाके फोडत होता. दरम्यान, तो एक रॉकेट पेटवत असताना अचानक भीषण अपघात घडला. रॉकेट आकाशात जाण्याऐवजी थेट मुलाच्या पोटात घुसले. त्यामुळे त्याच्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली..Mumbai News : मुंबईत ऐन दिवाळीत दुर्घटना, चाळीत आग लागून १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; तिघे जखमी.घटनेनंतर घाबरलेल्या कुटुंबीयांनी मुलाला तातडीने नरेला येथील राजा हरिश्चंद्र रुग्णालयात नेले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. अवघ्या दहा वर्षांच्या मुलाचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला..रुग्णालयातील निष्काळजीपणाचा कुटुंबीयांचा आरोपमुलाच्या मृत्यूनंतर संतप्त झालेल्या कुटुंबीयांनी रुग्णालय प्रशासनावर उपचारांमध्ये निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप केला. वेळेवर योग्य उपचार मिळाले असते, तर मुलाचा जीव वाचू शकला असता, असा दावा त्यांनी केला. या आरोपांनंतर रुग्णालयात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..मुलाच्या मृत्यूची बातमी ऐकताच वडिलांची प्रकृती बिघडलीदरम्यान, मुलाच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्याच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली. ज्या घरात दिवाळीचा आनंद आणि उत्साह होता, तिथे आता शोककळा पसरली आहे..Andheri Fire: मुंबईतील उंच इमारतीत आगीचा थरार! १७व्या मजल्यावरील घराला भीषण आग, एकाचा दुर्दैवी मृत्यू.या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी आणि रुग्णालयात आवश्यक कार्यवाही केली. मुलाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. रुग्णालयातील उपचारांबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांसह संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू आहे. या दुर्घटनेमुळे दिवाळीत फटाके फोडताना आवश्यक खबरदारी घेण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.