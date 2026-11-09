देश

Delhi Diwali Firecracker Accident : दिवाळीच्या दिवशी भीषण दुर्घटना; फटाक्याचे रॉकेट पोटात घुसल्याने १० वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू

Rocket Firecracker Injury : रॉकेट आकाशात न जाता थेट मुलाच्या पोटात शिरले आणि त्याला गंभीर दुखापत झाली.कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने राजा हरिश्चंद्र रुग्णालयात नेले, पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
Delhi Diwali Firecracker Accident in Narela

Delhi Diwali Firecracker Accident in Narela

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Delhi Diwali Firecracker Accident in Narela : दिवाळीचा सण म्हणजे आनंद, उत्साह आणि रोषणाईचा उत्सव. मात्र, दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी दिवाळीचा आनंद क्षणात दुःखात बदलला. फटाके फोडताना झालेल्या भीषण अपघातात १० वर्षांच्या चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. फटाक्याचे रॉकेट थेट मुलाच्या पोटात शिरल्याने तो गंभीर जखमी झाला होता. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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