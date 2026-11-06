Delhi NCR Air Pollution दिल्लीच्या प्रदूषणावर CJI सूर्य कांत सरकावर संतापले; म्हणाले- केवळ शेतकऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही

दिल्ली आणि एनसीआरमधील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिल्लीतील विषारी हवेच्या समस्येवर तीव्र चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. प्रदूषणासाठी केवळ शेतकऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, तर वाहनांचे उत्सर्जन, वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी व्यवस्था यांसारख्या घटकांकडेही लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी सूचनापीक अवशेष जाळण्याच्या समस्येवर उपाय सुचवताना सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारी संस्था आणि महामंडळांच्या माध्यमातून पीक अवशेष साठवण्याची व्यवस्था करण्याचे सुचवले. यासाठी खासगी गोदामे आणि जागांचाही वापर करता येऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून ठराविक दराने पीक अवशेष खरेदी करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. हा दर आधीच जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल..दिल्लीत १५ वर्षांच्या मुलांमध्येही GI कॅन्सर! वायुप्रदूषण ठरतंय का छुपा धोका? वाचा डॉक्टर काय सांगतात.तसेच ग्रामपंचायतींना पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी. वैयक्तिक शेतकऱ्यांना यंत्रे खरेदी करणे आणि त्यांची देखभाल करणे परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करून पीक अवशेषांचे आर्थिक फायदे समजावून सांगणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..वाहनांचे प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीवरही चिंतादिल्लीतील प्रदूषणासाठी केवळ पराली जाळणे हेच कारण नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले. खासगी वाहनांची वाढती संख्या, दिल्लीला एनसीआरशी जोडणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि अपुरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांमुळेही प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे सर्व घटकांवर एकत्रित उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..केंद्र सरकारने काय सांगितले?केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी यंदा पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये घट झाल्याची माहिती दिली. विशेषतः हरियाणामध्ये ही घट लक्षणीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनाही सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या सूचना कृषी मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Pune News: प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना अखेर दणका शिवाजीनगर, पेठांमध्ये होणार कमी प्रदूषण क्षेत्रीय जिल्हा प्रशासनाच्या हालचाली.दरम्यान, अमिकस क्युरी अपराजिता सिंग यांनी दिल्लीच्या सीमेवर एनसीआरमधून येणारी वाहने इंजिन सुरू ठेवून बराच वेळ उभी राहत असल्याने प्रदूषण वाढत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. टोल नाक्यांवरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्याच्या पूर्वीच्या आदेशांचेही पूर्ण पालन होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.