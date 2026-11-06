देश

Delhi NCR Air Pollution दिल्लीच्या प्रदूषणावर CJI सूर्य कांत सरकावर संतापले; म्हणाले- केवळ शेतकऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली-एनसीआरच्या वाढत्या वायुप्रदूषणावर सुनावणी झाली आणि सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. प्रदूषणासाठी वाहनांचे उत्सर्जन, वाहतूक कोंडी आणि अपुरी सार्वजनिक वाहतूकही कारणे आहेत.
Supreme Court Hearing on Delhi NCR Air Pollution

Supreme Court Hearing on Delhi NCR Air Pollution

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्ली आणि एनसीआरमधील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिल्लीतील विषारी हवेच्या समस्येवर तीव्र चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. प्रदूषणासाठी केवळ शेतकऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, तर वाहनांचे उत्सर्जन, वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी व्यवस्था यांसारख्या घटकांकडेही लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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