Supreme Court: फटाक्यांवर पूर्ण बंदी व्यवहार्य ठरणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला

नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये(एनसीआर) फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालणे हा निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही तसेच हा आदर्श निर्णयही ठरणार नाही, कारण अशा निर्बंधांचे वारंवार उल्लंघन होते..त्यामुळे याबाबत समतोल दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले..ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दिल्ली आणि एनसीआर परिसरात फटाक्यांवर बंदीबाबत काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता न्यायालयाच्या या निरीक्षणाने निर्माण झाली असली तरी, सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हरित फटाके तयार करण्याच्या आणि त्याची विक्री करण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला आहे..Pune News : रात्री दहानंतर फटाके फोडण्यास बंदी.दरम्यान, दिवाळी व इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर मुलांना वेळेच्या बंधनाशिवाय फटाके उडविण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केंद्र आणि 'एनसीआर'च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करत, दिल्लीतील फटाक्यांवरील बंदी उठवण्याची जोरदार मागणी केली. नाताळ आणि गुरुपर्वावेळीही हरित फटाके उडविण्यास परवानगी दिली जावी, अशी विनंतीही मेहता यांनी केले. या मुद्द्यावर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले..