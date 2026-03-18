Delhi Fire Accident : पाच मजली इमारतीला सकाळी अचानक लागली आग, एकाच कुटुंबातील ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

Delhi Palam house fire : दिल्लीच्या पालम भागात एका इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील ७ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. या घटनेत इतरही अनेक जण गंभीररित्या भाजले गेले आहेत. या आगीमुळे संपूर्ण परिसरात एकच घबराट आणि गोंधळ उडाला. दरम्यान, इमारतीमध्ये अडकलेले लोक आपला जीव वाचवण्यासाठी मदतीची आर्त विनवणी करत होते. घटनेची माहिती मिळताच, अग्निशमन दल आणि पोलिसांची अनेक पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, आग नेमकी कशामुळे लागली, याचे निश्चित कारण अद्याप समजू शकलेले नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही इमारत पालम कॉलनीतील 'लेन क्रमांक २' मध्ये आहे. या इमारतीत राजेंद्र कश्यप यांचे संपूर्ण कुटुंब वास्तव्यास होते, ज्यामध्ये सुमारे १५ सदस्यांचा समावेश आहे. राजेंद्र कश्यप हे स्थानिक बाजारपेठ संघटनेचे अध्यक्षही आहेत; ही संपूर्ण इमारत त्यांच्या मालकीची असून, इमारतीच्या पार्किंग आणि तळमजल्यावर एक ब्युटी पार्लर, बांगड्यांचे दुकान आणि इतर व्यावसायिक दुकाने होती, तर वरच्या मजल्यांवर त्यांचे कुटुंबीय राहत होते..प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, सकाळी ६:४५ च्या सुमारास आगीच्या ज्वाळा दिसल्या. त्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी तात्काळ अग्निशमन दलाला फोन केला. ही आग अत्यंत वेगाने संपूर्ण इमारतीत पसरली. इमारतीच्या बाल्कनीमध्ये सहा ते सात लोक मदतीसाठी आरडाओरडा करताना दिसत होते, परंतु त्यानंतर ते इमारतीच्या मागील बाजूस निघून गेले..दाट धुरामुळे बचावकार्यात सहभागी असलेल्यांनी शेजारच्या इमारतीत प्रवेश करून आणि दोन्ही इमारतींमधील भिंत तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, धुराची आणि आगीच्या ज्वाळांची तीव्रता इतकी अधिक होती की, त्यांना प्रत्यक्ष जळणाऱ्या इमारतीमध्ये प्रवेश करणे शक्य झाले नाही..Ratnagiri : आग लागली तर कोण वाचवणार? उंच इमारती वाढल्या, पण सुरक्षा मागेच; तोकड्या सुविधांमुळे अग्निशमन दलाची दमछाक.अग्निशमन दलाचे 'हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म' कार्यान्वित करण्यासाठी बराच वेळ लागला. त्यांनी पुढे असे सांगितले की, अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी अर्धा तास उशिराने पोहोचली. इमारतीमधून सहा ते सात जणांना भाजलेल्या अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले आहे. इमारतीच्या आत अजूनही १० हून अधिक लोक अडकलेले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.