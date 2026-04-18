खरात अन् अयान किरकोळ! त्याहून मोठं कांड, ५०० महिलांचे VIDEO अन् ब्लॅकमेलिंग, कुठं घडला प्रकार?

५०० पेक्षा अधिक महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्या खासगी फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देणाऱ्या ३५ वर्षीय व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीला पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा येथून ताब्यात घेण्यात आले असून, दिल्ली पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. आनंद कुमार असे या आरोपीचे नाव आहे..देशभरात सध्या खरात आणि अयान प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच, आणखी एका व्यक्तीने ५०० हून अधिक महिलांचे व्हिडिओ जमा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे..अमरावतीत खरात पेक्षाही भयंकर कांड; 180 तरुणींचे व्हिडिओ व्हायरल, आरोपी कुटुंबासह फरार, भाजपाकडून चौकशीची मागणी.मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी मॅट्रिमोनियल साइट्सवर बनावट प्रोफाइल तयार करून जीवनसाथीच्या शोधात असलेल्या महिलांना लक्ष्य करत असे. सुरुवातीला तो त्यांच्याशी ओळख वाढवत असे आणि प्रेमाच्या गोष्टी करत त्यांचा विश्वास संपादन करत असे. त्यानंतर तो महिलांकडून खासगी फोटो आणि व्हिडिओ मिळवत असे. एकदा हे फोटो-व्हिडिओ मिळाल्यानंतर तो त्यांच्यावर दबाव टाकून ब्लॅकमेल करत लाखो रुपये उकळत असे..Nagpur News : नागपुरात 'डिजिटल अरेस्ट'चा थरार! आतंकवादाच्या खोट्या केसची भीती दाखवून महिलेला १३ लाखांचा गंडा; बनावट 'अरेस्ट ऑर्डर'ने उडविली झोप.या प्रकरणाचा उलगडा एका महिलेच्या तक्रारीनंतर झाला. पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने 'वैभव अरोरा' नावाने बनावट इन्स्टाग्राम प्रोफाइल तयार करून तिच्याशी संपर्क साधला होता. स्वतःला व्यावसायिक असल्याचे सांगून त्याने तिला लग्नाचे आश्वासन दिले. विश्वास संपादन करण्यासाठी त्याने 'आनंद' नावाच्या एका खोट्या मित्राचीही ओळख करून दिली. त्यानंतर आरोपीने तिच्याकडून तब्बल ७ लाख रुपये उकळले..दरम्यान, महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास सुरू करून आरोपीला पश्चिम बंगालमधून अटक केली. त्याच्याकडून ४ स्मार्टफोन, ८ सिम कार्ड, ३ डेबिट कार्ड तसेच फसवणुकीच्या पैशातून खरेदी केलेले सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, आरोपीच्या बँक खात्यात सुमारे २ कोटी रुपये आढळून आले आहेत. चौकशीत त्याने अनेक महिलांची फसवणूक केल्याची कबुली दिली आहे.