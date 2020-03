कोरोनामुळे दिल्ली पोलिसांनी शाहिनबागेतील आंदोलन गुंडाळले

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरातील सर्वच देशामध्ये थैमान घातले असून अनेक देशांनी अखेर लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. तर कोरोनाच्या या भयंकर प्रादूर्भावामुळे भारतातीलही अनेक महत्त्वाचे प्रश्नही दुर्लक्षित झाले आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीमधील शाहिन बागेत सीएएविरोधात होणारे आंदोलनही कोरोनामुळे थांबवण्यात आले आहे.

Delhi: Delhi Police clears the protest site in Shaheen Bagh area, amid complete lockdown in the national capital, in wake of #COVID19 pic.twitter.com/4IYvGCqyFL

— ANI (@ANI) March 24, 2020