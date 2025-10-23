Delhi Police Encounter : सिग्मा टोळीचा म्होरक्या रंजन पाठकसह चार कुख्यात गुन्हेगारांचा एन्काउंटर; पोलीसांची मोठी कारवाई

दिल्लीतील रोहिणी परिसरात बुधवारी रात्री उशिरा पोलिस आणि सिग्मा गॅंग्च्या गुंडामध्ये मोठी चकमक झाली, ज्यामध्ये बिहारमधून हवे असलेले चार कुख्यात गुन्हेगार पोलिसांनी ठार केले. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखा आणि बिहार पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. हे गुन्हेगार बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात दहशत पसरवण्याचा कट रचत होते. .ही चकमक २२ आणि २३ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री पहाटे २:२० वाजता झाली. डॉक्टर आंबेडकर चौक ते पानसाळी चौक या बहादूर शाह मार्गावर ही चकमक झाली. पोलिस आणि गुन्हेगारांमध्ये जोरदार गोळीबार झाला, ज्यामध्ये चारही गुन्हेगारांना गोळ्या घालण्यात आल्या. नंतर सर्वांना उपचारासाठी रोहिणी येथील डॉ. बीएसए रुग्णालयात नेण्यात आले. .चकमकीत मारल्या गेलेल्या गुन्हेगारांमध्ये रंजन पाठक (२५), बिमलेश महातो उर्फ बिमलेश साहनी (२५), मनीष पाठक (३३) आणि अमन ठाकूर (२१) यांचा समावेश आहे. रंजन, बिमलेश आणि मनीष हे सर्व बिहारमधील सीतामढी जिल्ह्यातील रहिवासी होते, तर अमन ठाकूर दिल्लीतील करावल नगरमधील शेरपूर गावातील होते. .पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हे चारही आरोपी बिहारमध्ये अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये हवे होते. ही टोळी "सिग्मा अँड कंपनी" म्हणून कुप्रसिद्ध होती आणि तिचा प्रमुख रंजन पाठक होता असे वृत्त आहे. ही टोळी नेपाळमधून बिहारमध्ये कार्यरत होती. .रंजन पाठक हा तोच गुन्हेगार आहे ज्याने सीतामढी येथे झालेल्या एका प्रसिद्ध हत्येनंतर माध्यमांना आपला बायोडेटा पाठवला होता. अलिकडेच बिहार पोलिसांना या टोळीचा एक ऑडिओ कॉल आला होता, ज्यामध्ये बिहार निवडणुकीपूर्वी ही टोळी राज्यात दहशत पसरवण्याचा कट रचत असल्याचे उघड झाले होते. पोलिस बऱ्याच काळापासून या टोळीचा शोध घेत होते. अखेर दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांनी एकत्रितपणे ही कारवाई केली आणि रंजन पाठकसह चारही गुन्हेगारांना ठार मारले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.