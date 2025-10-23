देश

Delhi Police Encounter : सिग्मा टोळीचा म्होरक्या रंजन पाठकसह चार कुख्यात गुन्हेगारांचा एन्काउंटर; पोलीसांची मोठी कारवाई

Bihar Elections 2025 : गुन्हेगार बिहार निवडणुकीपूर्वी राज्यात दहशत निर्माण करण्याचा कट रचत होते.पोलिसांच्या मते, सिग्मा टोळी नेपाळ–बिहारमध्ये सक्रिय असून अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील होती.
Yashwant Kshirsagar
दिल्लीतील रोहिणी परिसरात बुधवारी रात्री उशिरा पोलिस आणि सिग्मा गॅंग्च्या गुंडामध्ये मोठी चकमक झाली, ज्यामध्ये बिहारमधून हवे असलेले चार कुख्यात गुन्हेगार पोलिसांनी ठार केले. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखा आणि बिहार पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. हे गुन्हेगार बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात दहशत पसरवण्याचा कट रचत होते.

