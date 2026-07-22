Delhi Police: 'ते' साध्या वेशातील लोक खरंच पोलिस होते का? दिल्ली पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांसाठी काढले कडक आदेश

CJP Protest: दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानावर सुरु असलेल्या आंदोलनामध्ये तरुणांवर पोलिसांनी बेछूट लाठीचार्ज केला होता. विशेष म्हणजे अनेक साध्या वेशातील पोलिसांनी आंदोलकांना बेदम मारहाण केली. त्यामुळे देशभर संताप व्यक्त होत होता. काही लोक तर चपलेवर होते आणि मारहाण करीत होते. त्यामुळे हे खरंच पोलिस होते का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय..त्यातच आता दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कडक आदेश काढले आहेत. जंतर-मंतरवर बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केवळ अधिकृत पोलीस गणवेशातच कर्तव्यावर हजर राहावे, असे निर्देश दिले असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..New ODI & Test Captain: मोठा नेतृत्वबदल! १४१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा खेळाडू झाला कर्णधार, अफगाणिस्तानची घोषणा.केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतर-मंतरवरून संसदेच्या दिशेने मार्च काढणाऱ्या हजारो आंदोलक विद्यार्थ्यांची दिल्ली पोलीस आणि सीआरपीएफच्या रॅपिड ॲक्शन फोर्ससोबत जोरदार झडप झाली होती. या संघर्षानंतर सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत समाजमाध्यमांवर तीव्र आक्षेप नोंदवले गेले..अनेक व्हिडिओंमध्ये काही पोलीस साध्या कपड्यांत लाठ्या चालवताना दिसले, तर काहींनी गणवेश घातला असला तरी त्यांच्या नावाच्या पट्ट्या काढून टाकल्याचे समोर आले. सोमवारच्या या हिंसक धुमश्चक्रीत अनेक आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते.या वाढत्या वादानंतर, मंगळवारी उशिरा रात्री दिल्ली पोलीस मुख्यालयाने सर्व युनिट्सना संदेश पाठवून स्पष्ट केले की, जंतर-मंतरवर कर्तव्यासाठी जाणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याने साध्या कपड्यांत न जाता केवळ पोलीस गणवेशातच जावे, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी..Nalasopara ST Buses: आषाढी एकादशीपूर्वी नालासोपारा आगारात ५ नवीन एसटी बसेस; आमदार राजन नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश, वसई-विरार प्रवाशांना दिलासा.दरम्यान, आंदोलन संपल्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंवरून कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्ली पोलिसांना थेट प्रश्न विचारला आहे, "साध्या कपड्यांमध्ये लाठ्या घेऊन फिरणारे हे गुंड कोण आहेत? आम्हाला मारण्यासाठी तुम्ही कोणाची भरती केली आहे?" आंदोलकांचे इतर आरोप फेटाळणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी साध्या कपड्यांमधील व्यक्तींनी लाठीमार केल्याच्या या विशिष्ट आरोपावर अद्याप अधिकृतपणे कोणतेही जाहीर उत्तर दिलेले नाही, प्रस्तूत माहिती केवळ सूत्रांची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.