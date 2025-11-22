Government Employee: दिल्लीत कर्मचाऱ्यांना मिळणार 'वर्क फ्रॉम होम', सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीमध्ये हवेचे प्रदूषण वाढले असून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ४०० च्या पुढे गेला आहे. यापार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण उपयाययोजनांतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम करणे) योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारच्या विचाराधीन आहे..हवा गुणवत्ता आयोगाच्या सल्ल्यानंतर दिल्ली सरकारचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी याबाबतचे सूतोवाच केले आहेत. हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्लीत सध्या ‘ग्रॅप-३’ योजना लागू असून त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रतिबंध लागू करण्यात आले आहेत. आता ‘ग्रॅप-३’ चा दुसरा टप्पा लागू केला जात असून यात दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील राज्य त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त खासगी कर्मचाऱ्यांनाही हा नियम लागू होऊ शकतो. मात्र सध्या आयोगाचा सल्ला फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून लवकरच निर्णय होऊ शकतो..'चिमणी पाखरं' चित्रपटातील अपंग मुलगा विजू आठवतोय? आता झालाय मोठा कलाकार, पाहून वाटेल आश्चर्य .पर्यावरण मंत्री सिरसा यांनी सांगितले, हवा प्रदूषण वाढल्याच्या सद्य परिस्थितीमध्ये दिल्लीत ‘ग्रॅप-३’ श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. हवा गुणवत्ता आयोगाच्या माहितीनुसार ‘ग्रॅप -३’च्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ‘ग्रॅप-४’च्या देखील काही तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, सरकारी कार्यालयांमधील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करावे लागेल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उर्वरित ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करता येईल..Success Story : मेंढपाळ कुटुंबातील गणेश करगळ वयाच्या १९ व्या वर्षी भारतीय सैन्य दलात निवड; थोरांदळे गावाचा अभिमान!.‘ऑड-इव्हन’चा पर्यायवाढत्या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये येणाऱ्या सर्व वाहनांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जात आहे. ज्या ठिकाणी धूळ-माती व प्रदूषणाचा स्तर जास्त आहे, त्या ठिकाणी पाण्याची फवारणी केली जात असल्याकडे दिल्ली सरकारने लक्ष वेधले. प्रदूषण वाढल्यास वाहनांसाठी ‘ऑड-इव्हन’च्या (गाडी क्रमांकानुसार सम आणि विषम तारखेस वाहन रस्त्यावर आणणे) पर्यायाचाही अवलंब केला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.