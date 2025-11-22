देश

Government Employee: दिल्लीत कर्मचाऱ्यांना मिळणार 'वर्क फ्रॉम होम', सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Government Mandates 50% Work From Home Under GRAP Stage III: दिल्लीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करावे लागू शकते. याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीमध्ये हवेचे प्रदूषण वाढले असून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ४०० च्या पुढे गेला आहे. यापार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण उपयाययोजनांतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम करणे) योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारच्या विचाराधीन आहे.

