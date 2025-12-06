Delhi Air Pollution : दिल्लीत प्रदूषण वाढले; लोक श्वास घेण्यासाठी झगडत आहेत; मात्र समस्येवर मोदी सरकारची दातखीळ!

दिल्ली : प्रदूषणाच्या समस्येवर मोदी सरकारची दातखीळ बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील व विशेषतः दिल्लीतील या समस्येबाबत चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. दिल्लीने जगातील सर्वात प्रदूषित शहर (गॅस चेम्बर) म्हणून बहुमान पटकावला आहे. मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकता आदी महानगरे वेगाने प्रदूषणाच्या विळख्यात ओढली जात आहेत. दिल्लीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल व नगरपालिका हे सारे भाजपचे. तोच भाजप दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार असताना रात्रंदिवस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना फैलावर घ्यायचा, सळो की पळो करून सोडायचा. .``पंजाबचे शेतकरी परळी जाळतात, म्हणून दिल्लीतील प्रदूषण वाढते,’’ असा आरोप भाजप करायची. पण, यंदाचे सर्वाधिक प्रदूषण भाजपची राज्ये असलेल्या हरियाना, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश यातील शेतकऱ्यांच्या परळी जाळण्यामुळे होत असूनही दिल्ली व या तीन राज्यातील मुख्यमंत्री मूग गिळून बसले आहेत. त्यांना मोदींनी फैलावर घेतलेले नाही. विद्यार्थांना, वृद्द्धांना, तसेच नोकरीसाठी भटकंती करताना दिल्लीकरांना श्वास घेणे कठीण झाले असताना मोदी, गृहमंत्री शहा हे केवळ कोणत्या न कोणत्या मुद्यांवरून द्वेषमूलक राजकारण करीत आहेत. जणू काही त्यांना जनतेचे काही देणेघेणे नाही..लोटे परिसरात नद्या, आकाश काळवंडलय.मोदी व त्यांचे मुख्यमंत्री रोज दिल्लीतील व देशातील वृत्तपत्रात कोट्यावधी रूपयांच्या पानपान भर जाहिराती देऊऩ स्वतःचे ढोल पिटीत आहेत. राज्य सरकार काय करीत आहेत, याचे दावे करीत आहे. त्यात मोदींच्या निरनिराळया झकपक वेषातील फोटो फोटो असतात. त्यामुळे, जनतेला जळी, स्थळी, पाषणी मोदी दिसले पाहिजे, असा विडाच जणू केंद्र व भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांनी उचललेला दिसतो. भारताची अर्थव्यवस्थेने जगात चौथा क्रमांक पटकावला आहे, तिचा दर 8.2 टक्के झाला आहे, मोदी विश्वगुरू बनले आहेत, सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून जग भारताकडे पाहात आहे..विदेशी कंपन्या भारतात गुंतणवूक करण्यासाठी रांग लावून उभ्या आहेत, असे भूलभूल्लैयाचे चित्र रोज जनतेच्या डोळ्यासमोर ठेवले जाते, त्यामुळे मोदींचे भक्त हरखून जातात. उलट, `हॉटमेल’ चे संस्थापक उद्योजक सबीर भाटिया म्हणतात, ``भारताचा आर्थिक विकास व राहाणीमानाची गुणवत्ता यात जबरदस्त अंतर आहे. भारत भले जगातील चौथ्या क्रमांकाची (4 हजार अब्ज डॉलर्स) अर्थव्यवस्था असो, पण लक्षावधी लोकांना शुद्ध हवा व पाणी मिळत नाही. जोवर विकासाचे प्रतिबिंब नागरिकांच्या जीवनात पडत नाही, तोवर त्याचं गुणगान करण्यात काही अर्थ नाही. लक्षावधी लोक तुटपुंज्या मिळतीवर जगत आहेत. दुसऱ्याचं भलं झालेलं प्रत्येकाला खुपत असल्यानं खऱ्या अर्थानं विकास होत नाही. शिक्षण क्षेत्र मौलिकता गमावून बसले आहे. बौद्धिक संपदेवर भारताने सर्वाधिक भर द्यावयास हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे..दुसरीकडे अर्थशास्त्रज्ञ सुरजित भल्ला म्हणतात, ``भारताची अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर्स झाली आहे, याच्या फुशारक्या मारण्याची गरज नाही. अमेरिकेतील केवळ एक राज्य, कॅलिफोर्नियाचे सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स आहे. आपल्या देशातील राजकीय नेते आपल्याच विश्वात सुखावलेले आहेत. त्यांना झटका बसला पाहिजे, दे नीड ए जोल्ट.’’ बिहारच्या निव़डणुकांनतर काँग्रेससह विरोधी इंडिया आघाडी संपुष्टात आल्याचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. आता उरले आहे, ते फक्त पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, ही राज्ये भाजपच्या पदरात पडण्याचे. निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येवर महिलांना पैसेवाटप केले की सत्ता अपसूक साध्य होते, शिवाय निवडणूक आयोगाला आपण कसेही वाकवू शकतो यांची खात्री पटल्याने निवडणूकीतील नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. केंद्रीय निव़डणूक आयोग सरकारच्या खिशातले प्यादे बनल्यासारखे वागत आहे. विरोधी पक्षांनी सादर केलेले कोणतेही पुरावे आयोग मान्य करीत नाही. त्यामुळे, लोकशाही आता नावालाच उरलीय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचाही वचक दिसत नाही. परिणामतः भारत लोकशाही असूनही एकाधिकारशाही अथवा राजेशाही नांदत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोटप्रकरणी NIA ची आणखी एक मोठी कारवाई, उत्तराखंडमधून इमामासह साथीदारास अटक .राजकीय नेते व बिल्डर दिल्लीनजिक आरावलीतील जंगलाची वाट लावण्यासाठी टपून बसले आहेत. नाशिकला होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवनाचे वाळवंट करण्यासाठी राज्य सरकार बाह्या सरसाऊन पर्यावरणवाद्यांविरूद्ध लढत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अस्तित्वात आहे, की नाही, हेच कळेनासे झाले आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांना कुंभकर्णी झोप लागली आहे. 3 डिसेंबर रोजी `द टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, ``2022 -24 या दरम्यान दिल्लीतील प्रदूषणाची बाधा (श्वसनास होणारा त्रास) तब्बल 2 लाख लोकांना झाली. ते होण्याचे कारण, ``दिल्लीतील प्रदूषित हवा’’ असल्याची कबुली आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी नुकतीच राज्यसभेत दिली. दिल्लीतील विविध उपनगरातील प्रदूषणाची आकडेवारी रोज प्रसिद्ध होते..शुद्ध हवेचा गुणांक (एअर क्वालिटी इंडेक्स) 50 च्या खाली असेल, तर हवा श्वसनास योग्य मानली जाते. पण दिल्लीतील हा गुणांक पाचशे ते आठशे असल्याचे आढळून आले आहे. रोज प्रसिद्ध होणारी आकडेवरी तीनशे ते पाचशे यांच्या दरम्यान असते. याचा अर्थ कळत न कळत दिल्लीच्या दोन कोटी लोकांच्या फुफ्फुसावर हवेचे दुषपरिणाम होत आहेत. ते लपविण्यासाठी दिल्लीतील सरकारची बनवाबनवी म्हणजे, जेथे प्रदूषणाचा गुणांक सर्वाधिक असेल, त्या मशिनच्या तळाशी पाण्याचे फवारे मारीत राहायचे व प्रदूषण आटोक्यात आहे, अशी जनतेची दिशाभूल करायची. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने केलेला क्लाऊड सीडिंगचा प्रयोग पूर्णपणे फसला. त्यावर जनतेचे 3.21 कोटी रू. सरकारने उधळून लावले..मी 2000 साली व नंतर काही वर्ष चीनला जात होतो. तेव्हा दिल्लीत आज जे प्रदूषण दिसते, तसे किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रदूषण होते. काही अंतरावरच्या बीजिंगमधल्या इमारतीही धूर आणि धुक्यांच्या मिश्रणाने तयार झालेल्या काळसर पांढऱ्या धुक्यात दिसत नवहत्या. 2009 मध्ये ही प्रदूषणाचा निर्दॆशांक 500 पेक्षा अधिक होता. परंतु, नंतरच्या काही वर्षात अंमलात आणलेल्या कठोर निर्णयांमुळे आज बीजिंगचा निर्देशांक 50 पेक्षाही कमी झाला आहे. त्यासाठी प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना बीजिगपासून दूर नेण्यात आले. बांधकामाला काही महिने पूर्ण बंदी करण्यात आली. सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देऊन पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांअयवजी विदयुत वाहनांवर भर देण्यात आला. शहरातील औष्णिक केंद्रे व बॉयलर (बाश्पपात्रे) बंद करण्यात आली. प्रदूषण निर्मूलनाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आलं. .रस्ते सफाईसाठी व्हॅक्यूम क्लीन करणाऱ्या वाहनांचा मोठा वापर करण्यात आला. दिवसा होणाऱ्या वाहतुकीला अडचण होऊ नये, म्हणून ही वाहने रस्ते साफ करण्याचे काम रात्री करतात. बीजिंग व अन्य शहरातून मोठ्या प्रमाणावर वनीकरणाचं काम हाती घेण्यात आलं. बीजिंगमध्ये 2025 मध्ये असलेल्या वनांचे प्रमाण 50 टक्के आहे, तर दिल्लीचे प्रमाण 20 ते 21 टक्के आहे. बीजिंगची लोकसंख्या 2.26 कोटी आहे, तर दिल्लीची (नॅशनल कॅपिटल रिजन – गुडगाव, नोयडा, फरीदाबाद व गाझियाबाद यांच्यासह) लोकसंख्या 3 ते 3.4 कोटी पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. यावरून प्रदूषणामुळे किती मोठ्या प्रमाणावर मानवी जीवन धोक्यात आलं आहे, हे समजते. म्हणूनच चीनशी अनेकबाबतीत वैर असले, तरी बीजिंगसाठी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांपासून शिकण्या व अनुकरण करण्यासारखे बरेच काही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.